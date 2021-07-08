Windows 10


Microsoft позволит пользователю откатиться на свою старую ОС после обновления, если Windows 11 ему не понравится. Об этом сообщает PCWorld.

Компания действительно много поработала над Windows в 2021 году — система стала намного симпатичнее, в ней появилась какая-то новизна. Однако и требования к компьютеру у Windows 11 существенно повысились, если сравнивать с Windows 10. «Десятка» в своё время устанавливалась практически на все существующие ПК, за исключением особенно «древних» — чего не скажешь об 11-ке. Как следствие — многие компьютеры и ноутбуки вовсе не получат апдейта, а другие обновятся, но работать будут не так хорошо, как ожидалось.

Для этой категории пользователей Microsoft приготовила «путь к отступлению» — откат с сохранением пользовательских данных. Но есть несколько условий.
  • Во-первых, откат будет доступен в течение 10 дней после перехода. По истечении этого срока, конечно же, можно будет установить другую версию Windows, однако придется самому делать резервную копию и переносить свои данные.
  • Во-вторых, откатиться можно будет только на ту версию Windows, которая была установлена до обновления на Windows 11. То бишь, обновиться с Windows 7 на 11, а потом откатиться на 10 с сохранением своих данных не получится.
Чтобы совершить возврат к своей старой версии Windows, нужно будет всего лишь зайти в «Настройки» → «Обновление и безопасность» → «Восстановление» и откатить ПК до предыдущей версии ОС. Чтобы сделать это по истечении 10 дней, потребуется скачать установочный ISO-образ своей старой Windows и совершить «чистую установку» с форматированием жесткого диска.

Ранее мы установили бета-сборку Windows 11 и рассказали о своих ощущениях от нее. 



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Источник:

PCWorld PCWorld

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