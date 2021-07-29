Сети магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» начали использовать чат-ботов, которые отвечают на вопросы покупателей о товарах. Эти боты работают на основе нейросети, а их обучение заняло несколько месяцев.
Чат-бот находит ответ на вопрос покупателя примерно за секунду, тогда как обычным консультантам на это может потребоваться несколько минут, а то и часов. Все продавцы в «М.Видео» и «Эльдорадо» получили доступ к этим ботам, они могут использовать их в работе для повышения своей продуктивности. Боты применяются как в интернет-магазинах сетей, так и в офлайн-магазинах. Использование нейросети позволило в четыре раза снизить время, которое требуется консультантам не предоставление ответов на вопросы о товарах.
Представитель «М.Видео» и «Эльдорадо» заявил «Ведомостям», что чат-боты, несмотря на их высокую эффективность, не рассматриваются в качестве замены живых консультантов. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что эти боты в будущем заменят некомпетентных консультантов, которые слишком долго отвечают на вопросы покупателей или предоставляют некорректную информацию.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru