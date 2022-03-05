Российская компания OZON предупредила инвесторов, что в скором времени может оказаться несостоятельной. Об этом сообщают представители компании.
Биржа Nasdaq остановила торги по ценным бумагам OZON еще 28 февраля. Представители маркетплейса рассказали акционерам, что, если торги не возобновят до 8 марта, то OZON может оказаться не в состоянии выплатить им всё причитающееся.
По словам компании, OZON может погасить бонды на $750 миллионов, поскольку 80% её денежной подушки хранится в долларах США. Однако риск дефолта всё равно остается, поскольку деньги хранятся на Кипре, и выплатить их должна будет именно кипрская холдинговая компания. Текущие санкционные ограничения могут помешать это сделать.
С другой стороны, OZON объяснил акционерам, что досрочное погашение облигаций может сделать еще хуже, поскольку оно сократит количество денег компании — а они сейчас требуются для поддержания её жизнеспособности.
Ранее о возможном дефолте предупредил и Яндекс — торги по его акциях тоже приостановлены.
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P.s. Наверно это такие же липовые слова у озона как и у яндекса, чтоб на них обратили внимание