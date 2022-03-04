

Генеральный директор Letyshops Игорь Гнатовский прокомментировал ситуацию вокруг российских аккаунтов Letyshops. Его заявление опубликовано на официальном сайте сервиса.



Обращение гендиректора Letyshops можно увидеть вместо главной страницы сервиса, если заходить на официальный сайт из России. Письмо заменило недавнюю заглушку о том, что «сервис недоступен в этом регионе».



По словам Гнатовского, он принял решение прекратить работу Letyshops в России из-за текущих событий в Украине, поскольку он сам гражданин Украины, живет и работает в этой стране. По его словам, пока боевые действия продолжаются, Letyshops в России работать не будет.



«Наш сервис остановил свою работу на территории РФ. И пока в нашей стране ведутся боевые действия, мы не будем продолжать работу», — Игорь Гнатовский





Похоже, что в ближайшее время владельцы российских аккаунтов не смогут вывести кэшбэк со счета, даже если он уже находится в статусе «зачислен». Получится ли это сделать в дальнейшем — вопрос открыт. При этом доверие пользователей из России сервис, скорее всего, уже утратил, и вряд ли сможет вновь «раскрутиться» в РФ до прежних масштабов.



Ранее мы сообщали, что российские Судя по его заявлению, Letyshops не ушел из РФ окончательно, а приостановил работу, но утверждать нельзя. При этом гендиректор сервиса ничего не сказал о текущем балансе кэшбэка на заблокированных аккаунтах россиян — сохранится он или аннулируется, а также не обозначил сроки возобновления работы.Похоже, что в ближайшее время владельцы российских аккаунтов не смогут вывести кэшбэк со счета, даже если он уже находится в статусе «зачислен». Получится ли это сделать в дальнейшем — вопрос открыт. При этом доверие пользователей из России сервис, скорее всего, уже утратил, и вряд ли сможет вновь «раскрутиться» в РФ до прежних масштабов.Ранее мы сообщали, что российские пользователи Letyshops внезапно столкнулись с проблемами в работе сервиса. На главной странице сайта была размещена «заглушка», а в мобильном приложении пропали способы вывода средств и связь с поддержкой.





