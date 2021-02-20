





Марсоход Perseverance («Настойчивость») успешно приземлился на Марсе 18 февраля. НАСА заявило, что все системы аппарата работают в норме, и тогда же агентство опубликовало первые черно-белые фотографии с ровера. Также НАСА сообщило, что на полное разворачивание всех систем марсохода понадобится несколько дней, и вот теперь агентство делится цветными фотографиями поверхности планеты, сделанными «Настойчивостью».Основная цель марсохода Perseverance — изучение осадочных пород для поиска текущих или прошлых биосигнатур. Также он будет отбирать самые интересные образцы и упаковывать их в контейнер, который в будущем должна будет вернуть на Землю одна из пилотируемых миссий на Красной планету. Ну и под конец — марсоход будет работать не один, в исследовании территории ему будет помогать небольшой дрон-вертолет Ingenuity. Если все пойдет по плану, то это будет первый летающий зонд в атмосфере Марса.