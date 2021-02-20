Марсоход Perseverance («Настойчивость») успешно приземлился на Марсе 18 февраля. НАСА заявило, что все системы аппарата работают в норме, и тогда же агентство опубликовало первые черно-белые фотографии с ровера. Также НАСА сообщило, что на полное разворачивание всех систем марсохода понадобится несколько дней, и вот теперь агентство делится цветными фотографиями поверхности планеты, сделанными «Настойчивостью».
Фото получено камерой с борта спускаемой системы прямо перед посадкой. Хорошо видны тросы, на которых держался ровер.
Фото с одной из камер предупреждения столкновений (они называются Hazcam). Стоит отметить, что всего ровер оснащен 23 камерами.
Техническое фото с еще одной камеры, которое показывает состояние колеса ровера после посадки. Увы, до ближайшего шиномонтажа десятки миллионов километров, поэтому за колесами марсоходов следят очень тщательно.
Фото снято орбитальным зондом MRO с расстояния больше 700 километров. Можно разглядеть парашют посадочной системы ровера. Также на левой части фото видно русло древней реки, впадающей в кратер Джезеро, куда и сел марсоход.
Основная цель марсохода Perseverance — изучение осадочных пород для поиска текущих или прошлых биосигнатур. Также он будет отбирать самые интересные образцы и упаковывать их в контейнер, который в будущем должна будет вернуть на Землю одна из пилотируемых миссий на Красной планету. Ну и под конец — марсоход будет работать не один, в исследовании территории ему будет помогать небольшой дрон-вертолет Ingenuity. Если все пойдет по плану, то это будет первый летающий зонд в атмосфере Марса.
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А эта миссия шаг в развитии всего человечества.
Неблагодарная роль, впрочем. Есть по этому случаю замечательная поговорка: Never wrestle the pig — you got durty and pig will happy anyway ...
Берегите себя)