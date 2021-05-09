





В последние несколько месяцев найти в магазинах быстрые видеокарты хотя бы по рекомендуемым ценам просто нереально: на топовые версии Nvidia RTX 3000 наценка доходит до 4 раз. Всему виной непрекращающийся бум криптовалют, а с учетом того, что эфир, который как раз выгодно майнить на видеокартах, в последнее время бьет все рекорды роста — цены на видеокарты явно не снизятся.Однако некоторая надежда все же есть: китайский производитель Galax анонсировал первые видеокарты Nvidia Ampere с обновленной антимайнерской защитой. Они вошли в линейку GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 General FG LHR, где LHR — Low Hash Rate или пониженный хешрейт. Все дело в том, что они оснащены новыми версиями GPU с аппаратным ограничителем майнинга, к тому же работают только на новых драйверах, где есть и программный ограничитель добычи.Как итог, Galax обещает, что такие видеокарты будут добывать вдвое меньше монеток эфира: 25 МХ/с в случае с RTX 3070 и 43 МХ/с на RTX 3080. Для сравнения, «обычная» RTX 3080 добывает до 100 МХ/с, а 43 МХ/с — это уровень GTX 1080 Ti пятилетней давности. Как итог, окупаемость таких обновленных видеокарт в майнинге эфира превысит несколько лет, что сделает их плохими «шахтерами».К сожалению, пока что Galax только анонсировал такие видеокарты — их поставки начнутся с середины мая. Поэтому пока нет информации об их реальных ценниках. В любом случае, судя по всему ограничитель майнинга будет работать только с эфиром — а это далеко не единственная криптовалюта, которую выгодно добывать на видеокартах. Но, с другой стороны, большинство пулов работают именно с эфиром, так что есть шанс, что такие видеокарты действительно достанутся геймерам, а не майнерам.