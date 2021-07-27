Оператор сотовой связи «МегаФон» запустил голосовую помощницу с именем Ева. Она ответит на ваш звонок, если вы не можете или не хотите разговаривать сами.
Ева работает на основе искусственного интеллекта и может автоматически отвечать на звонки, которые определяются как спам или возможное мошенничество. Также она может общаться с обычными людьми, она поддерживает несколько десятков сценариев диалога, но в основном предлагает человеку подробно рассказать о цели звонка и оставить сообщение. Услуга бесплатная, платить за неё не придётся.
Подключить и настроить Еву можно в телеграм-боте. Там же появятся записи и расшифровки разговоров.
В настоящее время Ева работает только у абонентов «МегаФона» в Москве и Московской области, а в дальнейшем её можно будет подключить во всех российских регионах. В планах оператора — научить Еву не только отвечать на звонки, но и совершать звонки за абонента (например, если нужно записаться куда-нибудь по телефону).
Аналогичный ассистент есть у «Тинькофф», но он работает не только с собственным оператором банка «Тинькофф Мобайл», но и с любыми другими российскими операторами связи.
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А также если нужно сообщить сотруднику безопасности банка номер, срок действия и CVV код вашей карты для предотвращения сомнительного перевода.