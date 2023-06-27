Microsoft изменит Windows до неузнаваемости. Система полностью переедет в облако

Компания Microsoft планирует выпустить облачную операционную систему Windows, которую можно будет запускать на любом устройстве. Об этом стало известно в рамках судебного слушания по поводу приобретения студии Activision-Blizzard.Стоит отметить, что у Microsoft уже есть сервис Windows 365, который запускает полноценную операционную систему на удалённом компьютере. Пока он доступен только коммерческим клиентам, но разработчики уже глубоко интегрировали необходимые инструменты в Windows 11.В одном из следующих обновлений появится возможность запуска Windows 365 в виде обычного приложения или виртуального рабочего стола в облаке.