Компания Microsoft определилась, когда будет прекращена поддержка Windows 10 во всех редакциях (Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations). Информация об этом появилась на сайте Microsoft, и это в очередной раз показывает, что Microsoft не будет вечно развивать и поддерживать «десятку», а на смену этой ОС всё-таки придёт новая.
Поддержка Windows 10 будет окончательно закрыта 14 октября 2025 года. До этой даты Microsoft продолжит выпускать патчи безопасности, но крупные обновления наверняка перестанут выходить ещё раньше (возможно, уже со следующего года). Поддержка более ранних сборок Windows 10 завершится ещё быстрее — уже в 2022 году.
Windows 10 была выпущена в июле 2015 года, таким образом Microsoft отвела этой операционной системе 10-летний цикл жизни, что вполне стандартно для популярных версий Windows. Не исключено, что Microsoft продолжит выпускать патчи безопасности для Windows 10 и после октября 2025 года, но получать их будут только организации, заключившие с Microsoft договор на платной основе (2023 года — по 100 долларов за компьютер ежегодно). Сейчас таким образом продолжает обновляться Windows 7, поддержка которой для обычных пользователей была завершена в январе 2020 года.
Ожидается, что на смену Windows 10 придёт Windows 11, анонс которой может состояться очень скоро — 24 июня 2021 года. Microsoft изо всех сил готовит пользователей к этому событию и разными способами намекает на смену нумерации в названии операционной системы.
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