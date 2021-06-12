До недавних пор компания Microsoft лишь прозрачно намекала на подготовку к выпуску Windows 11. Теперь же не осталось совершенно никаких сомнений, что в скором времени она представит абсолютно новую операционную систему.
24 июня состоится презентация Microsoft, на которой компания расскажет о развитии своей операционной системы и, с большой долей вероятности, анонсирует выпуск Windows 11.
Намёков было уже достаточно. Например, в тизере, опубликованном на сайте Microsoft, можно увидеть привычное окно, которое используется в логотипах и обоях Windows, но тень от рамы не образует крестовину (как должно быть по логике и законам физики), вместо этого отчётливо высвечивается число 11. А совсем недавно Microsoft выложила на YouTube медитативный ролик, скомпилированный из сильно замедленных звуков включения Windows 95, XP и 7 — его продолжительность ровно 11 минут.
Новый тизер не оставляет никаких сомнений в том, что Microsoft создала новую ОС — на картинке изображён силуэт медитирующего человека на фоне того, что явно выглядит как число 11. Впрочем, Microsoft попыталась сделать отсылку к Windows 11 не столь очевидной — в твите говорится о необходимости делать короткие перерывы между виртуальными встречами (две полоски, вероятно, означают значок паузы).
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