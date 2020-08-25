По данным Business Insider, 30 июля компании Microsoft подписала с ByteDance необязывающее соглашение о намерениях купить бизнес TikTok в США. Это произошло за день до того, как Дональд Трамп объявил о готовности заблокировать этот сервис.
ByteDance посчитала, что Microsoft будет надёжным технологическим партнёром, и эта сделка позволит сохранить бизнес TikTok в США. Факт подписания соглашения держался в секрете и был раскрыт лишь в иске, который TikTok подал против администрации президента США в попытке оспорить предстоящую блокировку.
31 июля Трамп объявил о готовности заблокировать TikTok, а затем издал указ о блокировке этого сервиса с 20 сентября, но предоставил отсрочку, позволяющую Microsoft вести с ByteDance переговоры о сделке. По слухам, приобретением TikTok также интересовались Apple и Twitter.
Трамп обосновал необходимость заблокировать TikTok в США заботой о национальной безопасности и экономике. TikTok в своём иске утверждает, что данные американских пользователей недоступны властям Китая, поскольку они хранятся серверах в США и Сингапуре. Эти данные отделены от тех, что собираются другими сервисами, разработанными компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok.
Обычно решение о внесении какой-либо зарубежной организации или какого-либо лица в санкционный список принимается на уровне Министерства экономики или Министерства иностранных дел США, но в данном случае оно принято Белым домом и формально затрагивает не DyteDance, а американские организации. Фактически Трамп не запретил TikTok работать в США, но сделал его деятельность экономически нецелесообразной, ведь этому сервису фактически будут запрещены любые финансовые поступления от американских компаний.
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