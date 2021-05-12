Компания Microsoft выпустила небольшие обновления для операционных систем Windows 7 и Windows 8.1. Они получили исправление нескольких проблем, поэтому крайне рекомендовано установить вышедшие патчи (хотя они доступны не всем).
Windows 8.1 всё ещё получает поддержку от Microsoft, а поддержка Windows 7 была завершена более года назад, в январе 2020 года. Впрочем, корпоративные пользователи по-прежнему на регулярной основе получают обновления безопасности Windows 7 в рамках расширенной поддержки Windows 7 ESU (Extended Security Updates) на платной основе — сейчас по 50 долларов за каждый компьютер, а с 2022 года будет по 100 долларов в год.
Обновление с техническим номером KB5003233 как раз и предназначено для корпоративных клиентов Microsoft, а на Windows 8.1 приходит апдейт KB5003209, доступный всем пользователям, которые не обновили свои компьютеры до Windows 10. Свежие патчи для Windows 7 и Windows 8.1 проблему с протоколом SMB, а также вносят улучшения в систему безопасности.
Ранее был обнаружен способ, который позволяет бесплатно получать обновления Windows 7 за пределами официального срока поддержки, но его едва ли можно назвать легальным и честным, поскольку он задействует баги в системе Extended Security Updates. Для обычных пользователей не осталось легальных способов поддерживать Windows 7 в защищённом состоянии.
Согласно статистике «Лаборатории Касперского», в России Windows 7 всё ещё установлена на 36% компьютеров в России, а компания Statcounter подсчитала, что по состоянию на апрель 2021 года в мире было 16,3% компьютеров с этой версией Windows.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru