Компания NVIDIA выпустила обновлённые драйверы для своих видеокарт. Они предназначены для Windows 11 и создавались при прямой поддержке Microsoft.
Тестирование показало, что многие игры в Windows 11 даже со старыми драйверами работают производительнее, чем в Windows 10, показывая более высокое значение кадров в секунду. Установка специализированных версий драйверов должна ещё сильнее увеличить производительность и снизить потребление энергии видеокартами.
Оптимизированный для Windows 11 драйвер GeForce носит номер 471.41. Его уже можно установить на тестовую сборку Windows 11, выпущенную в рамках программы Windows Insider. Не исключено, что к моменту официального релиза Windows 11, то есть к осени этого года, NVIDIA выпустит ещё более оптимизированную версию драйвера.
Компания Microsoft также сообщила приятную новость для геймеров, которые по какой-либо причине не собираются обновляться до Windows 11 и останутся на Windows 10. С обновлением до версии 1909 в ближайшие недели в Windows 10 появится поддержка DirectStorage — технологии, которая изначально позиционировалась в качестве эксклюзива для консолей Xbox актуального поколения (Series X и Series S), а также Windows 11. Игры, созданные на основе DirectStorage SDK, должны работать быстрее за счёт более оптимизированного использования возможностей SSD с интерфейсом PCIe 4.0 на тех компьютерах, на которых установлены такие накопители.
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