Энтузиасты сравнили производительность нескольких популярных игр, запущенных в Windows 11 и Windows 10. Преимущество оказалось на стороне новой операционной системы.Тестировались игры Hitman 3, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, Far Cry: New Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2 и Metro Exodus. Они были запущены в разрешении Full HD на компьютере с материнской платой MSI MAG Z490 Tomahawk, процессором Intel Core i7-10700K, видеокартой GeForce RTX 3090, 32 ГБ оперативной памяти (2×16 ГБ DDR4-3600) и SSD-накопителем Samsung 970 EVO Plus объёмом 1 ТБ.У большинства игр, запущенных в Windows 11, оказалась более высокая частота обновления кадров, при этом нагрузка на видеокарту тоже была выше (как и потребление электроэнергии). Операционная система старается выжимать из видеокарты максимум ресурсов, причём использовались драйверы не для Windows 11 (поскольку их пока нет), а для Windows 10. С выпуском драйверов, адаптированных для Windows 11, показатели могут стать ещё лучше — кадровая частота возрастёт, а нагрузка на видеокарту снизится.