Энтузиасты сравнили производительность нескольких популярных игр, запущенных в Windows 11 и Windows 10. Преимущество оказалось на стороне новой операционной системы.
Тестировались игры Hitman 3, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion, Far Cry: New Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2 и Metro Exodus. Они были запущены в разрешении Full HD на компьютере с материнской платой MSI MAG Z490 Tomahawk, процессором Intel Core i7-10700K, видеокартой GeForce RTX 3090, 32 ГБ оперативной памяти (2×16 ГБ DDR4-3600) и SSD-накопителем Samsung 970 EVO Plus объёмом 1 ТБ.
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Ну пока это пшик, нужны новые драйвера, тогда можно будет что-то сравнивать.