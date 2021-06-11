В скором времени Microsoft проведёт презентацию новых возможностей своей операционной системы. Предполагается, что на этом мероприятии будет анонсирован выпуск Windows 11, и подозрения подогревает сама компания.
Сначала внимание привлекла тизерная картинка презентации. На ней изображён логотип Windows в виде окна, но тень от рамы не образует крестовину (как должно быть по логике и законам физики), вместо этого отчётливо высвечивается число 11.
Очередной явный намёк на подготовку к выпуску Windows 11 был замечен на YouTube-канале Microsoft. Там компания выложила медитативную запись, скомпилированную из стандартных звуков запуска Windows 95, Windows XP и Windows 7, замедленных в несколько десятков раз. Длительность ролика ровно 11 минут 0 секунд можно воспринимать как отсылку к нумерации следующей версии Windows.
Примечательно, что Microsoft указывает в ролике, что звуки замедлены на 4000%, но замедление на 100% уже означает полную остановку воспроизведения, так что замедлить звук ещё сильнее невозможно. Можно предположить, что Microsoft либо ошибается в описании, либо 4000% — намёк ещё на что-то (но что — пока непонятно).
Windows 10 была выпущена летом 2015 года, и с тех пор Microsoft не наращивала нумерацию операционной системы, по крайней мере, в её названии. Компания выпускает обновления ОС дважды в год (весной и осенью), но в последние годы они становятся всё мельче. Параллельно с Windows 10 компания Microsoft разрабатывала Windows 10X для устройств нового поколения (в том числе гибридов с двумя экранами), но эта разработка была закрыта. Можно ожидать, что часть возможностей Windows 10X перейдёт в Windows 11, если Microsoft действительно планирует выпустить совершенно новую операционную систему.
Презентация Microsoft будет проходить 24 июня с 11 утра по местному североамериканскому восточному времени (с 18 часов по Москве).
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Сначала внимание привлекла тизерная картинка презентации. На ней изображён логотип Windows в виде окна, но тень от рамы не образует крестовину (как должно быть по логике и законам физики), вместо этого отчётливо высвечивается число 11.
Очередной явный намёк на подготовку к выпуску Windows 11 был замечен на YouTube-канале Microsoft. Там компания выложила медитативную запись, скомпилированную из стандартных звуков запуска Windows 95, Windows XP и Windows 7, замедленных в несколько десятков раз. Длительность ролика ровно 11 минут 0 секунд можно воспринимать как отсылку к нумерации следующей версии Windows.
Примечательно, что Microsoft указывает в ролике, что звуки замедлены на 4000%, но замедление на 100% уже означает полную остановку воспроизведения, так что замедлить звук ещё сильнее невозможно. Можно предположить, что Microsoft либо ошибается в описании, либо 4000% — намёк ещё на что-то (но что — пока непонятно).
Windows 10 была выпущена летом 2015 года, и с тех пор Microsoft не наращивала нумерацию операционной системы, по крайней мере, в её названии. Компания выпускает обновления ОС дважды в год (весной и осенью), но в последние годы они становятся всё мельче. Параллельно с Windows 10 компания Microsoft разрабатывала Windows 10X для устройств нового поколения (в том числе гибридов с двумя экранами), но эта разработка была закрыта. Можно ожидать, что часть возможностей Windows 10X перейдёт в Windows 11, если Microsoft действительно планирует выпустить совершенно новую операционную систему.
Презентация Microsoft будет проходить 24 июня с 11 утра по местному североамериканскому восточному времени (с 18 часов по Москве).
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