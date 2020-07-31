Компания Microsoft обновила до версии 0.20 программу PowerToys, которая позволяет расширить стандартные возможности Windows 10. Мы уже рассказывали о ней здесь и здесь, а теперь в ней появились новые возможности, достойные внимания.
Что нового:
- Утилита Martin Chrzan’s Color Picker — с помощью сочетания клавиш Win+Shift+C позволяет узнать код любого цвета на экране.
- В «Проводнике» могут рендериться иконки в формате SVG.
- Улучшены настройки.
- Улучшена работа утилиты PT Run.
- На любую клавишу можно назначить горячее сочетание клавиш (и наоборот)
- Улучшена утилита PowerRename для массового переименования файлов.
Скачать PowerToys можно с сайта GitHub. Эта программа бесплатная, там же выложен её исходный код.
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