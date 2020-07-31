Компания Microsoft обновила до версии 0.20 программу PowerToys, которая позволяет расширить стандартные возможности Windows 10. Мы уже рассказывали о ней здесь и здесь, а теперь в ней появились новые возможности, достойные внимания.

Что нового:

  • Утилита Martin Chrzan’s Color Picker — с помощью сочетания клавиш Win+Shift+C позволяет узнать код любого цвета на экране.
  • В «Проводнике» могут рендериться иконки в формате SVG.
  • Улучшены настройки.
  • Улучшена работа утилиты PT Run.
  • На любую клавишу можно назначить горячее сочетание клавиш (и наоборот)
  • Улучшена утилита PowerRename для массового переименования файлов.


Скачать PowerToys можно с сайта GitHub. Эта программа бесплатная, там же выложен её исходный код.


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