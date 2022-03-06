Мошенники


Российские операторы связи сообщают о росте числа мошеннических звонков нового типа. Об этом рассказали в «РИА Новостях».

Согласно источнику, речь идет о звонках из-за границы с подменой номера на российский. К сожалению, мошенники пользуются ситуацией и текущими событиями в Украине, и изобретают новые схемы обмана людей. В частности, пресс-служба МТС сообщает следующее:
«В последние дни мы действительно заметили небольшой всплеск нового вида звонков и смс от злоумышленников. Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам»
Похожую информацию предоставляют и другие крупные российские операторы. Мошенники играют на беспокойствах людей, у которых есть родственники в Украине или других странах, и звонят им якобы от их лица. Мошенники придумывают легенды о том, что с членами семьи жертвы якобы что-то случилось, слёзно просят им помочь и выуживают деньги.

Будьте внимательны, отвечая на любой входящий звонок с неизвестного номера. Не поддавайтесь на провокации и не верьте на слово неизвестным людям. Если возникают малейшие сомнения — положите трубку и перепроверьте всё самостоятельно. 



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Источник:

РИА Новости РИА Новости

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