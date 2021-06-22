





Samsung представила в России саундбар с 11.1.4-канальным звуком 2021 HW-Q950A. Аудиосистему можно приобрести в официальном интернет-магазине и в магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене от 104 990 ₽ рублей.Новинка оснащается 11.1.4-канальныной конфигурацией для создания яркого эффекта объемного звучания в динамичных сценах, например, с автомобильными погонями или планирующими самолетами. Система состоит и четырех компонентов: саундбар, сабвуфер и две тыловые колонки.В саундбаре используется функция SpaceFit Sound. Она настраивает уровни звука и способствует воспроизведению аудиодорожки в том виде, в котором это было изначально задумано при производстве контента.Оптимального звучание достигается с помощью встроенного микрофона и технологии цифровой обработки сигнала (DSP) в QLED телевизорах для распознавания размеров помещения и анализа его особенностей и характера реверберации. Эта возможность доступна в саундбарах от HW-Q700A и выше при использовании их с QLED телевизорами серии Q70A и более старшими моделями.Новые модели саундбаров Samsung HW-Q950A и HW-Q900A поддерживают функцию Auto EQ, которая вместо использования телевизионного микрофона анализирует окружающее пространство с помощью встроенного микрофона, установленного непосредственно в сабвуфере. Это позволяет создать оптимизированный звук за счет калибровки чрезмерно усиленных низких частот и элементов аудиодорожки, подавляющиеся другими звуками. Функция не требует использования микрофона ТВ, она доступна для всех моделей телевизоров.