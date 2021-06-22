Если вы в поисках новых обоев для экрана своего гаджета, то вы находитесь в правильном месте. Представляем вашему вниманию подборку из девяти изображений, которые объединены темой «абстрактные образы».
Большинство обоев в тёмных тонах, а это означает, что они отлично дополнят ночной режим вашего мобильного устройства и будут великолепно смотреться на OLED-экранах.
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Не, там нет этих точек, по другому делается.
З.Ы. Я только одно фото взял.