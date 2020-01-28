











Увлечение играми для смартфонов может оказаться полезным для здоровья — это доказал опыт молодого жителя Лондона. Год назад Томми Монкхауз весил около 160 килограммов, а теперь он в очень хорошей физической форме.Томми увлёкся игрой Pokemon Go, которая предполагает долгие прогулки по городу в поисках покестопов и арен, ловлю покемонов и взаимодействие с другими игроками.Томми установил игру по совету одного из друзей и вышел на прогулку с намерением погулять не более получаса, но вернулся лишь через три часа и понял, что этот процесс приносит ему удовольствие. Он ставил перед собой новые цели, получая за это награды в игре, и спустя несколько месяцев похудел на 63,4 килограмма.





Теперь Томми выкладывает в инстаграме свои рисунки покемонов, а также фотографии с новыми друзьями, которых он нашёл благодаря Pokemon Go. Он сильно увлёкся покемонами: коллекционирует комиксы, карточки и консольные игры. Глядя на него сейчас, сложно представить, что когда-то он был толстяком, который ещё совсем недавно стеснялся выкладывать свои фото, с большим трудом передвигался даже дома, не любил прогулки по городу и почти ни с кем не общался.







