Charizard

Пользователь Reddit с ником Big_Then рассказал, как его отец избавился от лишнего веса, нескольких болезней и пагубного пристрастия к алкоголю. Мужчине помогла игра Pokemon Go, которая располагает к долгим прогулкам и живому общению с другими игроками.

По словам Big_Then, его 60-летний отец всерьёз увлёкся игрой и начал подолгу гулять на свежем воздухе. Через несколько месяцев его было не узнать: он сбросил почти 20 килограмм лишнего веса, поборол сахарный диабет, стал приверженцем правильного питания и намного реже прикладывается к бутылке. Из полуспившегося старика с избытком жира, одышкой и потливостью он превратился во вполне привлекательного мужчину в расцвете сил.

Врачи советуют мужчине не забрасывать новое увлечение и придерживаться здорового образа жизни. В этом случае намного выше шанс того, что болезнь к нему не вернётся.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Не ждите Xiaomi Mi Band X. Похоже, его не выпустят Не ждите Xiaomi Mi Band X. Похоже, его не выпустят

Google Chrome получил крутейшую фишку. Но в iOS 15 это сделано лучше Google Chrome получил крутейшую фишку. Но в iOS 15 это сделано лучше

Роскомнадзор будет ездить по городу и проверять Wi-Fi на «запрещенку». На это потратят 57 млн рублей Роскомнадзор будет ездить по городу и проверять Wi-Fi на «запрещенку». На это потратят 57 млн рублей