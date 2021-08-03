



Пользователь Reddit с ником Big_Then рассказал, как его отец избавился от лишнего веса, нескольких болезней и пагубного пристрастия к алкоголю. Мужчине помогла игра Pokemon Go, которая располагает к долгим прогулкам и живому общению с другими игроками.



По словам Big_Then, его 60-летний отец всерьёз увлёкся игрой и начал подолгу гулять на свежем воздухе. Через несколько месяцев его было не узнать: он сбросил почти 20 килограмм лишнего веса, поборол сахарный диабет, стал приверженцем правильного питания и намного реже прикладывается к бутылке. Из полуспившегося старика с избытком жира, одышкой и потливостью он превратился во вполне привлекательного мужчину в расцвете сил.



Врачи советуют мужчине не забрасывать новое увлечение и придерживаться здорового образа жизни. В этом случае намного выше шанс того, что болезнь к нему не вернётся.







