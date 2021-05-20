





Samsung совместно с телекоммуникационной компанией Deutsche Telekom оснастили несколько центров вакцинации и 36 мобильных бригад в Берлине смартфонами и планшетами. Всего было внедрено 600 устройств, они стали важным инструментом для ведения документооборота и обеспечили безопасную запись и хранение личных данных пациентов, а также ускорили процесс работы сотрудников, которые теперь успевают поставить больше прививок за одну рабочую смену.Одним из медицинских учреждений в Берлине, получившим смартфоны и планшеты Samsung, стал центр вакцинации от коронавируса Messe Berlin, в котором работает 600 сотрудников. Ежедневно в этом центре от COVID-19 прививается около 1 500 пациентов, большая часть из которых уже получает вторую дозу. Благодаря внедрению мобильных устройств сотрудники Messe Berlin могут прививать до 3 500 человек каждый день при условии наличия достаточного количества доз вакцины.Пример Messe Berlin доказывает, что за счет оцифровки сектора здравоохранения можно быстро ввести в эксплуатацию новый центр вакцинации. Samsung, Deutsche Telekom и консалтинговая компания электронного правительства IMTB Consulting в короткие сроки создали условия, позволившие снять с сотрудников рутинные задачи, позволив им полностью сосредоточиться на помощи людям. При этом в особом внимании и уходе нуждаются в основном пожилые пациенты. Кроме того, планшет Samsung Tab S7 помог преодолеть языковой барьер за счет специализированных приложений.Комплексная защита и конфиденциальность медицинских данных при использовании мобильных устройств Samsung гарантирована благодаря использованию многоуровневой платформы Knox, которая обеспечивает безопасность на аппаратном и программном уровнях.Организации из сектора здравоохранения доверяют Samsung, благодаря чему у компании накопился обширный опыт работы с ними. Например, немецкая Evangelische Sozialstation Karlsruhe GmbH использует смартфоны XCover 4 для оснащения выездных бригад, оказывающих медицинскую помощь на дому. Устройства используются для внесения информации о пациентах в систему, также с помощью них сотрудники могут оперативно получить актуальные справочные данные для работы. Кроме того, в начале рабочего дня медперсонал получает на смартфоны планы поездок и использует устройства для навигации и связи с коллегами. В России планшеты Samsung Tab S6 используются стоматологами для чтения рентгеновских снимков: компания Vatech, которая занимается производством рентгенологического оборудования, включила их в комплект поставки премиальных стоматологических визиографов.