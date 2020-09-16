Spotify опубликовала публичное заявление после мероприятия Apple Time Flies, в котором компания выразила протест против недавно анонсированного пакета Apple One, заявив, что он «угрожает нашим коллективным свободам».
Apple анонсировала 15 сентября комбо-подписку на свои сервисы, чтобы помочь клиентам сэкономить. По словам Spotify, таким образом купертиновцы злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке.
«Снова Apple использует свое доминирующее положение и несправедливые методы, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и лишить потребителей выбора, отдавая предпочтение своим собственным сервисам. Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры для ограничения антиконкурентного поведения Apple. Если их не остановить, то они нанесут непоправимый вред сообществу разработчиков и поставят под угрозу нашу коллективную свободу», — Spotify.
Новая жалоба поступила после нескольких месяцев антимонопольных обвинения и судебных разбирательств против Apple. Купертиновцы ответили на заявления Spotify.
«Пользователи могут открывать для себя альтернативы любому сервису Apple и пользоваться ими. Мы представляем Apple One как простой способ получить доступ ко все спектру наших услуг в рамках единой выгодной подписки. Пакет идеально подходит для тех, кто любит и пользуется нашими сервисами и хочет получать больше за меньшие деньги. Также некоторые услуги, включенные в Apple One, доступны для использования на устройствах сторонних производителей, и вы можете отменить их в любой момент», — Apple.
Маловероятно, что регуляторы рассмотрят жалобу Spotify. Скорее всего дальнейший ход делу может дать маркетинговая кампания Apple One, а именно как производитель будет продвигать пакет на своих устройствах. Если в этом случае будет замечено злоупотребление положением, то, возможно, в таком случае антимонопольные ведомства обратят внимание на ситуацию.
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Такое комбо от apple многих заставит переосмыслить все свои подписки. А зная, "лояльность" аудитории apple — таких будет не мало.
Соответственно — отток пользователей от конкурентов. И даже не сомневайтесь — именно для этого и сделано комбо (для улучшения собственных финансов), а не для "предоставление лучшего опыта пользователям"
Бесплатное в теории не приносит никакой прибыли и поэтому какие либо требования — бессмысленны.
А вообще идея у Вас хорошая. Прям вижу заголовки: Apple заставляет spotify отказаться от бесплатного тарифа, чтобы иметь больше денег с 30% комиссии)))