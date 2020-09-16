Spotify
Spotify опубликовала публичное заявление после мероприятия Apple Time Flies, в котором компания выразила протест против недавно анонсированного пакета Apple One, заявив, что он «угрожает нашим коллективным свободам».

Apple анонсировала 15 сентября комбо-подписку на свои сервисы, чтобы помочь клиентам сэкономить. По словам Spotify, таким образом купертиновцы злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке.

«Снова Apple использует свое доминирующее положение и несправедливые методы, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и лишить потребителей выбора, отдавая предпочтение своим собственным сервисам. Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры для ограничения антиконкурентного поведения Apple. Если их не остановить, то они нанесут непоправимый вред сообществу разработчиков и поставят под угрозу нашу коллективную свободу», — Spotify.

Новая жалоба поступила после нескольких месяцев антимонопольных обвинения и судебных разбирательств против Apple. Купертиновцы ответили на заявления Spotify.

«Пользователи могут открывать для себя альтернативы любому сервису Apple и пользоваться ими. Мы представляем Apple One как простой способ получить доступ ко все спектру наших услуг в рамках единой выгодной подписки. Пакет идеально подходит для тех, кто любит и пользуется нашими сервисами и хочет получать больше за меньшие деньги. Также некоторые услуги, включенные в Apple One, доступны для использования на устройствах сторонних производителей, и вы можете отменить их в любой момент», — Apple.

Маловероятно, что регуляторы рассмотрят жалобу Spotify. Скорее всего дальнейший ход делу может дать маркетинговая кампания Apple One, а именно как производитель будет продвигать пакет на своих устройствах. Если в этом случае будет замечено злоупотребление положением, то, возможно, в таком случае антимонопольные ведомства обратят внимание на ситуацию.


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