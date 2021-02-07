





На Apple подали в суд из-за предположительного нарушения патентов, которые затрагивают технологии Face ID и функции камеры. Иск был подан в Окружной суд США по Западному округу штата Техас. В материалах дела утверждается, что Apple сознательно нарушила пять патентов, описывающих взаимодействие пользователя со смартфоном, в том числе разблокировку устройств, а также съёмку фото или видео и другие функции.Истцом выступила компания Gesture Technology Partners. Она была основана доктором Тимоти Прайором в 2013 году, который является изобретателем запатентованных технологий, зарегистрированных в США под номерами 8 194 924, 7 933 431, 8 878 949 и 8 553 079.Сообщается, что ряд функций Apple нарушает права интеллектуальной собственности, включая Face ID, Smart HDR, распознавание лиц на фотографиях, а также оптическую стабилизацию изображения. В иске отмечается, что доктор Тимоти Прайор и Apple ранее сотрудничали. Купертиновцы приобретали у него патенты и технологии, включая его портфель на мультитач в 2010 году. Он позднее помог Apple заявить права на мультисенсорное управление в споре с HTC.Также упоминается, что Прайор связался с Apple по поводу вопросов лицензирования патентов на камеры. Компания ответила, но не приняла каких-либо мер, чтобы избежать нарушения. Из-за этого в иске утверждается, что купертиновцы пошли на это осознано. Прайор настаивает на суде присяжных и требует компенсацию всех потерь и расходов, в том числе гонорары адвокатам и других юридических расходов.