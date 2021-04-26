





Смартфоны Apple уже долгое время имеют защиту от воды и брызг: первым таким стал iPhone 7, который соответствует стандарту IP67, что позволяет ему работать на глубине в 1 метр до получаса. Линейка iPhone 11 имеет стандарт водозащиты IP68, но по факту Apple сообщает, что эти смартфоны защищены лучше и могут пробыть на глубине в 4 метра до 30 минут. В случае с iPhone 12 глубина погружения выросла уже до 6 метров.Однако группа пользователей в США подала на Apple в суд за ложные рекламные заявления о способности iPhone противостоять проникновению жидкости и преувеличение водонепроницаемости своих смартфонов. В иске указано, что все эти вышеуказанные сертификаты были получены в статических испытаниях в чистой воде в лаборатории, которая отличается от воды в бассейнах или море. Это означает, что пользователи, которые купались со своими iPhone в море или бассейне, могут получить отказ в гарантийном ремонте из-за наличия в такой воде хлора или соли.Согласно иску, Apple предлагает промыть залитый соком или кофе iPhone в обычной воде, но если такие жидкости приведут к поломке смартфона, то это может вызвать отказ в гарантийном обслуживании. К слову, такой иск уже не первый: в ноябре 2020 года итальянское антимонопольное агентство наложило на Apple штраф в размере 10 миллионов евро на том основании, что компания отказалась предоставить гарантию на повреждение водозащищенных iPhone от жидкости.Податели иска также упомянули этот штраф, сообщив, что Apple получает жалобы такого рода от «регулирующих органов, конкурентов и потребителей в последние несколько лет», и это должно «заставить компанию понять, что существует проблема, которую необходимо решить».