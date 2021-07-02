Госуслуги


Российский государственный сайт «Госуслуги» работает нестабильно — пользователи испытывают проблемы со входом. Глюк обнаружен сегодня утром.

Согласно сайту DownRadar, с 11 часов дня и до сих пор на gosuslugi.ru поступают жалобы о его недоступности. Причём сайт не просто тормозит или долго грузит страницы — некоторым пользователям он просто предлагает постоять в очереди до 30 минут.

Госуслуги

«Госуслуги» при входе сообщают, что сейчас более 500 тысяч человек получают услуги на этом ресурсе, поэтому пользователю придется подождать до получаса. На странице очереди появляется таймер с обратным отсчетом и предупреждением, что ссылка для перехода на портал появится ниже. 

Госуслули

Это довольно забавно, так как изначально целью сайта «Госуслуги» было избавить россиян от очередей в государственных учреждениях. Однако теперь очередь появилась на самом сайте.

Напомним, что «Госуслуги» позволяют гражданам РФ и резидентам страны записываться на приём в госучреждения, или даже получать государственные услуги онлайн, без необходимости посещать соответствующие ведомства. Кроме того, с помощью аккаунта «госуслуг» можно авторизовываться на различных сайтах, которые так или иначе связаны с госструктурами (налоговая, банки и т.д.).

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