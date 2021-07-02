Российский государственный сайт «Госуслуги» работает нестабильно — пользователи испытывают проблемы со входом. Глюк обнаружен сегодня утром.
Согласно сайту DownRadar, с 11 часов дня и до сих пор на gosuslugi.ru поступают жалобы о его недоступности. Причём сайт не просто тормозит или долго грузит страницы — некоторым пользователям он просто предлагает постоять в очереди до 30 минут.
«Госуслуги» при входе сообщают, что сейчас более 500 тысяч человек получают услуги на этом ресурсе, поэтому пользователю придется подождать до получаса. На странице очереди появляется таймер с обратным отсчетом и предупреждением, что ссылка для перехода на портал появится ниже.
Это довольно забавно, так как изначально целью сайта «Госуслуги» было избавить россиян от очередей в государственных учреждениях. Однако теперь очередь появилась на самом сайте.
Напомним, что «Госуслуги» позволяют гражданам РФ и резидентам страны записываться на приём в госучреждения, или даже получать государственные услуги онлайн, без необходимости посещать соответствующие ведомства. Кроме того, с помощью аккаунта «госуслуг» можно авторизовываться на различных сайтах, которые так или иначе связаны с госструктурами (налоговая, банки и т.д.).
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Хотя пару месяцев назад не было ни очередей ни людей в прививочных пунктах, теперь припекло.)