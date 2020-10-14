AirPods

После анонса линейки iPhone 12 цены на некоторые товары Apple в российском интернет-магазине поднялись. Компания также убрала из продажи iPhone 11 Pro и 11 Pro Max и не стала снижать в нашей стране цены на оставшиеся модели смартфонов прошлых лет, хотя в США они подешевели.

В России подорожали следующие продукты Apple:

  • AirPods второго поколения с обычным футляром — 15 990 рублей (было 13 490)
  • AirPods второго поколения с футляром для беспроводной зарядки — 19 990 рублей (было 15 990)
  • AirPods Pro — 24 990 рублей (было 20 990)
  • Apple TV 4K с 32 ГБ — 16 990 рублей (было 13 490)
  • Apple TV 4K с 64 ГБ — 18 990 рублей (было 14 490)
  • Зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro — 13 900 рублей (было 11 176)
  • Беспроводный зарядный чехол для AirPods — 7 990 рублей (было 6 590)

Эти цены актуальны для официального интернет-магазина Apple в России. У реселлеров и прочих ритейлеров они могут быть другими (как ниже, так и выше).

Очевидно, что повышение цен связано с ослаблением курса рубля по отношению к доллару и евро. За последний год рубль просел примерно на 15-20%, что неминуемо ведёт к подорожанию товаров, закупаемых за рубежом за иностранную валюту. Примечательно, что Apple не стала поднимать цены на анонсированные недавно модели iPad и iPad Air — вероятно, они были установлены уже с учётом текущего курса валют.


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Источник:

TJ TJ

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