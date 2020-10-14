После анонса линейки iPhone 12 цены на некоторые товары Apple в российском интернет-магазине поднялись. Компания также убрала из продажи iPhone 11 Pro и 11 Pro Max и не стала снижать в нашей стране цены на оставшиеся модели смартфонов прошлых лет, хотя в США они подешевели.
В России подорожали следующие продукты Apple:
- AirPods второго поколения с обычным футляром — 15 990 рублей (было 13 490)
- AirPods второго поколения с футляром для беспроводной зарядки — 19 990 рублей (было 15 990)
- AirPods Pro — 24 990 рублей (было 20 990)
- Apple TV 4K с 32 ГБ — 16 990 рублей (было 13 490)
- Apple TV 4K с 64 ГБ — 18 990 рублей (было 14 490)
- Зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro — 13 900 рублей (было 11 176)
- Беспроводный зарядный чехол для AirPods — 7 990 рублей (было 6 590)
Эти цены актуальны для официального интернет-магазина Apple в России. У реселлеров и прочих ритейлеров они могут быть другими (как ниже, так и выше).
Очевидно, что повышение цен связано с ослаблением курса рубля по отношению к доллару и евро. За последний год рубль просел примерно на 15-20%, что неминуемо ведёт к подорожанию товаров, закупаемых за рубежом за иностранную валюту. Примечательно, что Apple не стала поднимать цены на анонсированные недавно модели iPad и iPad Air — вероятно, они были установлены уже с учётом текущего курса валют.
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Она удобна, но не больше того. Думаю тот же хуавей или даже сяоми заменит их вполне (если конечно они тоже не поднимут).
Только вот устраивают его не производители, а правительство.
Тут не надо Apple винить и катить бочки
Я тут в шоке был от новых цены на VW Polo sedan 1,3 млн₽
Hyundai Creta не орошая комплектация 12-1.3 млн₽
Даже Веста от 700000₽, так как там много импортного стоит.
Рубль не просто так девальвируют, больше доходов от ресурсов.