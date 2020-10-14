Слух подтвердился, компания Apple повысила рублёвые цены на свои смартфоны в России. Устройства линейки iPhone 12 стоят в США примерно столько же, как соответствующие им модели iPhone 11 в прошлом году (за исключением нескольких модификаций), а для российского рынка была сделана коррекция в сторону повышения с учётом актуального курса валют.
Цены в США
iPhone 11 / iPhone 12 mini / iPhone 12 (цены в долларах):
64 ГБ — 749 / 699 / 799
128 ГБ — 799 / 749 / 849
256 ГБ — 899 / 849 / 949
iPhone 11 Pro / iPhone 12 Pro (цены в долларах):
128 ГБ — 999 / 999
256 ГБ — 1099 / 1099
512 ГБ — 1199 / 1299
iPhone 11 Pro Max / iPhone 12 Pro Max (цены в долларах):
128 ГБ — 1099 / 1099
256 ГБ — 1199 / 1199
512 ГБ — 1299 / 1399
Цены в России
iPhone 11 / iPhone 12 mini / iPhone 12 (цены в рублях):
64 — 59 990 / 69 990 / 79 990
128 — 64 990 / 74 990 / 84 990
256 — 73 990 / 84 990 / 94 990
iPhone 11 Pro / iPhone 12 Pro (цены в рублях):
128 ГБ — 89 990 / 99 990
256 ГБ — 103 990 / 109 990
512 ГБ — 121 990 / 129 990
iPhone 11 Pro Max / iPhone 12 Pro Max (цены в рублях):
128 ГБ — 99 990 / 109 990
256 ГБ — 113 990 / 119 990
512 ГБ — 131 990 / 139 990
iPhone 12 mini в сравнении с iPhone 11 в США стоит даже дешевле, а в России он оказался дороже со любыми вариантами памяти. В то же время в США на 100 долларов подорожали Pro-модели с максимальным накопителем, хотя цены на версии с меньшим объёмом памяти сохранились на прежнем уровне.
В России также подорожали некоторые другие устройства Apple, в частности беспроводные наушники, телевизионные приставки и чехлы для зарядки смартфонов и наушников. Цены изменились только в официальном интернет-магазине Apple, а у крупных ритейлеров они остались на прежнем уровне.
На замену iPhone 11 пришли сразу две модели — iPhone 12 mini и iPhone 12, причём в США первая стоит на 50 долларов дешевле, а вторая на 50 долларов дороже прошлогоднего смартфона, то есть усреднённо цена не поменялась. Раньше за 1498 долларов можно было купить два iPhone 11 с минимальным объёмом памяти, а теперь жителю США ровно в ту же сумму обойдутся iPhone 12 mini и iPhone 12. В России за два базовых iPhone 11 пришлось бы отдать 119 980 рублей, а за iPhone 12 mini и iPhone 12 сейчас с вас попросят 144 980 рублей.
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И при всем прижимом довольно минорные обновления линейки.
Не считая версию «мини». И тут Эппл наплужили- понимая большой спрос на сей продукт — его продажи сдвинуты на конец ноября. Да и ценник в наших широтах вовсе не ожидаемый.
iPhone 12 mini — $729
iPhone 12 — $829
Это неправда. iPhone 11 в США стоит $599. Вы сравниваете сегодняшние цены в России со вчерашними в США.
11 pro 64/256/512
12 pro 128/256/512