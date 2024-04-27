Новый закон увеличивает лимиты СБП в 300 раз, но с одним условием



Центробанк РФ готовится увеличить лимиты переводов по «Системе быстрых платежей» до 30 млн рублей в месяц при условии, если они совершаются между собственными счетами клиента.



Как известно, с самого запуска СБП лимиты на переводы без комиссии через неё — по номеру телефона — составляли обычно 100 тысяч рублей в месяц, хотя некоторые банки устанавливали собственные лимиты. Например, в «Тинькофф-банке» можно перевести до 5 млн рублей в месяц бесплатно, а QIWI позволял перевести всего 3500 рублей. Лимиты применялись равным образом к переводам другим людям и самому себе в другие банки.







С 1 мая лимиты на переводы между собственными счетами через СБП повышаются в 300 раз — со 100 тысяч рублей до 30 млн рублей в течение месяца. При этом за одну операцию можно перевести не более 1 млн рублей, но количество переводов самому себе в сутки не ограничено. Центробанк РФ проконтролирует, чтобы банки не взимали комиссию за такие транзакции. При этом переводы в отделениях банков под новый закон не подпадают, поскольку «это более затратная для банков операция».



Лимиты для переводов по СБП другим людям, а также переводов по номеру карты тоже останутся прежними, так как «в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств».