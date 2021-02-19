





Биткоин, взяв высоту в 50 000 долларов, и не думает останавливаться, продолжая тем самым тянуть за собой остальные криптовалюты — в том числе и выгодный для майнинга эфир. Его сверхприбыльно добывать на видеокартах с 5 и более гигабайтами памяти, и под этот критерий подходит большая часть игровых GPU. Оставшиеся карты типа Nvidia GTX 1050 Ti или GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти стали массово скупать уставшие ждать геймеры, загнав ценник на них в неадекватную область 20-25 тысяч рублей.Окей, а если обратиться к рынку б/у, к видеокартам предыдущих поколений с 3-4 ГБ видеопамяти? С одной стороны, майнерам они не интересны. С другой, стоят они вполне вменяемых денег, и при этом способны без особых проблем тянуть современные игры в FHD. И сегодня мы поговорим как раз о таких доступных (пока еще) GPU.Нужно понимать, что все представленные ниже видеокарты — б/у, и, так как они выходили 5-7 лет назад, единственной гарантией на них является честное (или не особо) слово продавца. К тому же надо помнить, что нередко такие видеоадаптеры не обслуживались с момента покупки, то есть их придется разбирать и менять термопасту с термопрокладками. Более того, хватает видеокарт после ремонта или прогрева, поэтому внимательно осматривайте их перед покупкой и обязательно тестируйте в тяжелых играх или бенчмарках.Если вы не уверены в своих силах — лучше или попытаться купить новую видеокарту, или же отложить покупку до конца майнингового бума.Достаточно массовая видеокарта на площадках по продаже б/у, и просят за нее в среднем 10-12 тысяч рублей. С учетом того, что у нее «всего лишь» 4 ГБ видеопамяти (а на деле 3.5), майнерам она не интересна. С другой стороны, ее реальный уровень производительности находится около GTX 1060, иными словами вы сможете без проблем поиграть во все современные тяжелые игры, даже Cyberpunk 2077, в 1080p на средне-высоких настройках графики.Что касается текущего ценника на нее, то он вполне адекватен: до бума за GTX 1660, которая на 25% быстрее, просили в среднем 15-17 тысяч рублей. Также радует, что GTX 970 — не особо горячая видеокарта, поэтому «горели» они слабо, и большая часть представленных на б/у площадках решений действительно находятся в нормальном рабочем состоянии, их максимум нужно почистить.Традиционно среднеуровневые видеокарты AMD лучше подходят для майнинга, чем аналогичные решения Nvidia, поэтому найти в продаже Radeon RX 400-ой или 500-ой серии с 8 ГБ памяти за вменяемые деньги нереально: нередко в крупных магазинах они «всплывают» по 1-2 штуки дороже 40 тысяч рублей.Окей, а что если обратить внимание на топ 2013 год — Radeon R9 290X? Он предлагает производительность даже выше, чем RX 570, и чуть слабее GTX 1060. При этом 4 ГБ видеопамяти точно хватит для современных игр на средних настройках графики — а больше уже сам GPU не вытянет.Просят за такую видеокарту 8-10 тысяч рублей, и, что не очень приятно, ее в большинстве случаев придется обслуживать по полной: всем R9 290X по 7-8 лет, и они горячие (теплопакет 290 Вт). Так что чистка и замена термопасты обязательна, в противном случае велик шанс, что дольше года-двух она не протянет.Спускаемся еще ниже — май 2013 года. Предтоповая в свое время видеокарта GTX 780 сейчас имеет производительность около базовой GTX 1650: иными словами, в современных играх можно рассчитывать на средне-низкие настройки графики в FHD. Разумеется, в проектах старее и проще покорятся и высокие пресеты графики, 3 ГБ видеопамяти для этого вполне хватит.Стоят такие видеокарты в районе 7-8 тысяч рублей, и опять же главная их проблема — придется заняться их чисткой и обслуживанием, ибо GTX 780 достаточно горячие (теплопакет 250 Вт). Во всем другом проблем нет, свежие драйвера Nvidia под нее выпускает и будет это делать еще несколько лет.Из «красного» лагеря можно обратить внимание на младшего брата Radeon R9 290X — видеокарту R9 280X. Она на треть слабее и потеряла гигабайт памяти, но все еще выступает на 5-10% быстрее некогда популярной Nvidia GTX 1050 Ti. Как итог, большая часть современных игр идет на ней с низкими настройками графики. Возможно, в самых требовательных ААА-проектах придется поиграться с разрешением рендеринга, опустив его ближе к 720-900p.Конечно, графикой новые игры вас не порадуют, но цена точно согреет душу: на просторах барахолок за R9 280X просят нередко всего 5-7 тысяч рублей: сейчас в магазинах за такие деньги можно купить разве что Nvidia GT 1030, которая в современных играх не может совсем ничего даже в HD.Собственно, почему бы и нет: это холодная видеокарта средне-низкого уровня, которая вышла около 4 лет назад и нередко обходится вообще без дополнительного питания. Гореть на ней нечему, из-за 4 ГБ видеопамяти в майнинге она не особо выгодна, а с учетом того, что вышла не так давно — на некоторые модели еще может быть гарантия.Что касается стоимости, то хотят за нее 8-10 тысяч рублей. С учетом того, что в магазинах она стоит временами вдвое дороже, покупку можно назвать выгодной, хотя стоит понимать, что ее возможности в современных играх сильно ограничены, и временами для комфортного геймплея даже на низких настройках графики придется переходить в 900p. Впрочем, в киберспортивных проектах она все еще ощущает себя комфортно.Видеокарты Nvidia GTX 600 и AMD Radeon HD 7000 брать уже не стоит: да, они пока еще поддерживаются драйверами, однако являются «первыми на выход»: таким видеоадаптерам уже почти 10 лет, и их поддержка ведется больше для галочки, так что с играми в скором будущем могут начаться проблемы.Что касается более младших представителей линеек GTX 700, GTX 900 или Radeon RX 200 и 300 — основная их проблема заключается в небольшом количестве видеопамяти, обычно около 2 ГБ. К сожалению, этого уже совсем не хватает для многих ААА-проектов 2020-21 годов: да, игры запускаться будут, но вас будут ждать постоянные фризы и подлагивания. Все дело в том, что если видеокарте не хватает видеопамяти — она будет использовать вместо нее ОЗУ, которая ощутимо медленнее, а это, разумеется, негативно отражается на игровом процессе.И в завершении статьи добавлю, что я лишь указал самые массовые и выгодные видеокарты на различных площадках по продаже б/у, где они представлены десятками штук. В общем и целом, для современных игр подходит множество топовых и предтоповых видеоадаптеров пары предыдущих поколений Nvidia и AMD с 3-6 ГБ видеопамяти, просто многие из них встречаются редко или стоят неадекватно дорого.