Названа дата полной блокировки YouTube в России. Власти не согласны

Олег

YouTube


Осенью в России будет окончательно заблокирован YouTube. Об этом пишет «Газета.ру».

Издание опросила собственный анонимный источник, «близкий к администрации президента»; также её подтвердил для «Газеты.ру» «источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур». Смысл сообщений один — видеохостинг перестанет работать в нашей стране осенью:

«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка». 

Инсайд появился на фоне сегодняшнего предупреждения от «Ростелекома»: компания заявила, что с сегодняшнего дня YouTube в России будет работать нестабильно, объяснив это «техническими проблемами в работе оборудования Google». Судя по всему, речь идет о Content Delivery Network (CDN).

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После заявления «Ростелекома» пользователи сети разволновались, и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось прокомментировать:

«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — Песков. 

Чиновник уточнил, что российские компании могут обращаться (и даже делают это) к Google, чтобы урегулировать ситуацию с оборудованием, но «это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка, это же не мы были инициаторами». 

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Источник:
Газета.ру
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Комментарии

+99
rosario
Воронин такой Воронин.
Абсолютно кликбейтный заголовок, не имеющий отношения ни к статье ни к реальности.
Молодец, держишь марку
2 часа назад в 16:22
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+30
tree rosario
Главное ты постоянно попадаешься на приманку,, значит его трюки работают)
час назад в 17:00
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