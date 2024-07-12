Названа дата полной блокировки YouTube в России. Власти не согласны



Осенью в России будет окончательно заблокирован YouTube. Об этом пишет «Газета.ру».



Издание опросила собственный анонимный источник, «близкий к администрации президента»; также её подтвердил для «Газеты.ру» «источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур». Смысл сообщений один — видеохостинг перестанет работать в нашей стране осенью:





«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка».



Инсайд появился на фоне



Инсайд появился на фоне сегодняшнего предупреждения от «Ростелекома» : компания заявила, что с сегодняшнего дня YouTube в России будет работать нестабильно, объяснив это «техническими проблемами в работе оборудования Google». Судя по всему, речь идет о Content Delivery Network (CDN).



После заявления «Ростелекома» пользователи сети разволновались, и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову



После заявления «Ростелекома» пользователи сети разволновались, и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось прокомментировать:

«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — Песков.



Чиновник уточнил, что российские компании могут обращаться (и даже делают это) к Google, чтобы урегулировать ситуацию с оборудованием, но «это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка, это же не мы были инициаторами».