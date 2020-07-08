



Источники Variety и Music Business Worldwide рассказали, когда музыкальный сервис Spotify запустится в России. Это случится 15 июля 2020 года, а его главным партнёром будет оператор сотовой связи МТС.



О том, что Spotify ведёт переговоры о партнёрстве на рынке РФ с МТС, в начале июня сообщало издание «Коммерсантъ». Источник утверждал, что Spotify также ведёт переговоры с другими операторами и вряд ли ограничится сотрудничеством только с одним партнёром в России.



Spotify — музыкальный стриминговый сервис с огромным каталогом. Его главная отличительная особенность — очень хорошая система рекомендаций, которая позволяет пользователю находить новые треки на основе тех, что он любит слушать.



Слухи о предстоящем запуске Spotify в России ходят с 2015 года и возобновились с новой силой в 2019 году. Ранее информация о ценах в России появилась в приложении Spotify для Android: индивидуальная подписка — 169 рублей, студенческая — 75 рублей, а семейная — 269 рублей в месяц. Spotify — шведский сервис, который, несмотря на формальное отсутствие в России, довольно популярен у россиян. Для регистрации и прослушивания музыки российским пользователям приходится прибегать к помощи VPN.







