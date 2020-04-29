



По данным Bloomberg, музыкальный сервис Spotify всё ещё планирует запуститься в России, но сделает это позже намеченного срока.



Смещение сроков запуска вызвано пандемией коронавируса. Дело в том, что менеджерам Spotify необходимы личные встречи для подписания контрактов с правообладателями, но многие люди ограничили общение, поскольку боятся заразиться и находятся на самоизоляции.



Spotify уже достиг договорённости с Warner Music Group и Sony Music Entertainment на использование их каталогов в России. Сейчас ведутся переговоры с третьим мэйджором — Universal Music Group, а также с более мелкими лейблами.



Российское юрлицо Spotify зарегистрировано в 2014 году, с тех пор неоднократно появлялась информация о предстоящем запуcке этого сервиса в России. Весной Forbes сообщал, что Spotify планирует запуститься до середины 2020 года и установит стоимость индивидуальной подписки на уровне 169 рублей в месяц. Spotify — шведский сервис, который, несмотря на формальное отсутствие в России, довольно популярен у россиян. Для регистрации и прослушивания музыки российским пользователям приходится прибегать к помощи VPN.



Bloomberg отмечает, что Spotify рассматривает запуск в России и ряде других стран как возможность расширить свою аудиторию. Россия входит в топ-20 стран по величине музыкального рынка. При этом в нашей стране у Spotify довольно много сильных конкурентов, в том числе Apple Music и «Яндекс.Музыка».







