Компания, занимающаяся лицензированием музыки, обвиняет Apple, Spotify, Google, SoundCloud и другие потоковые сервисы в сговоре с фиксированными ценами для поддержки стоимости на антиконкурентных условиях.Pro Music Rights (PMR) подала жалобу в Окружной суд США по округу Коннектикут. Ранее в декабре компания подала иск против Apple за то, что она поддерживала потоковую передачу музыки, защищенной авторским правом, без необходимых разрешений.PMR обвиняет потоковые сервисы в нарушении нескольких законов. К ним относятся закон Шермана, антимонопольный закон Коннектикута и закон о недобросовестной торговой практике штата. По словам компании, сервисы работают вместе, чтобы «перекрыть все остатки законной конкуренции со стороны покупателей».Pro Music Rights была основана 20-летним предпринимателем Джейком П. Ноком. По последним данным, компания контролирует 7,4% рынка прав на публичное воспроизведение в США. PMR лицензирует несколько миллионов треков. К ним относятся композиции таких артистов, как A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Gucci Mane и многих других.В жалобе PMR сообщается, что несмотря на «значительные усилия и инвестиции, направленные на накопление музыкальных произведений», обвиняемые компании «заключили незаконное соглашение, объединились или вступили в сговор с целью отстранить PMR от рынка и установить цены на фиксированном уровне». Компания также заявила, что «ни один телевизионный канал, радиостанция или служба потокового вещания не приобрели лицензию на исполнение музыкальных композиций из каталога PMR». Pro Music Rights просит суд присяжных решить этот вопрос.