Вслед за Spotify и Apple Music сервис «Яндекс.Музыка» подвёл итоги 2020 года. Как и в русскоязычном сегменте у заграничных конкурентов, среди пользователей «Яндекс.Музыки» особой популярностью пользуется контент на русском языке, однако в музыкальный топ смогли пробиться несколько иностранных музыкантов.
В десятке самых прослушиваемых треков оказалось всего две иностранные композиции, а остальные места распределились между отечественными исполнителями. Русскоязычные песни третий год подряд преобладают в итоговом чарте «Яндекс.Музыки», однако до сих пор их доля не была столь высокой.
Топ-10 треков года:
- Artik & Asti — Девочка, танцуй
- Dabro — Юность
- The Weeknd — Blinding Lights
- Little Big — UNO
- Тайпан, Agunda — Луна не знает пути
- Zivert — ЯТЛ
- Клава Кока — Покинула чат
- Cream Soda, Хлеб — Плачу на техно
- Клава Кока & NILETTO — Краш
- twocolors — Lovefool
Топ-10 подкастов года:
- ТЕД на русском
- Одно расстройство
- Подкаст «Лайфхакера»
- Ловец видений
- Истории русского секса
- 10 глупых вопросов
- Newочём
- Психология на Дожде
- Планетроника
- Английский по песням
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru