Яндекс.Музыка

Вслед за Spotify и Apple Music сервис «Яндекс.Музыка» подвёл итоги 2020 года. Как и в русскоязычном сегменте у заграничных конкурентов, среди пользователей «Яндекс.Музыки» особой популярностью пользуется контент на русском языке, однако в музыкальный топ смогли пробиться несколько иностранных музыкантов.

В десятке самых прослушиваемых треков оказалось всего две иностранные композиции, а остальные места распределились между отечественными исполнителями. Русскоязычные песни третий год подряд преобладают в итоговом чарте «Яндекс.Музыки», однако до сих пор их доля не была столь высокой.

Топ-10 треков года:

  1. Artik & Asti — Девочка, танцуй
  2. Dabro — Юность
  3. The Weeknd — Blinding Lights
  4. Little Big — UNO
  5. Тайпан, Agunda — Луна не знает пути
  6. Zivert — ЯТЛ
  7. Клава Кока — Покинула чат
  8. Cream Soda, Хлеб — Плачу на техно
  9. Клава Кока & NILETTO — Краш
  10. twocolors — Lovefool
По словам пресс-службы «Яндекса», пользователи «Яндекс.Музыки» в 2020 года заметно чаще слушали подкасты. В среднем 28% пользователей включали их хотя бы раз в месяц, а раз в неделю — 14%. Среднее время прослушивания подкастов в день на пользователя составляет прибилзительно один час. Самым популярным подкастом оказался «ТЕД на русском», а рекордсменами по количеству подписчиков стали «Истории русского секса», «Одно расстройство», «Подкаст «Лайфхакера»» и «Ловец видений».

Топ-10 подкастов года:

  1. ТЕД на русском
  2. Одно расстройство
  3. Подкаст «Лайфхакера»
  4. Ловец видений
  5. Истории русского секса
  6. 10 глупых вопросов
  7. Newочём
  8. Психология на Дожде
  9. Планетроника
  10. Английский по песням


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