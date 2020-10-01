Компания «Яндекс» отказалась от использования бренда «Беру», который когда-то принадлежал ей совместно со «Сбербанком». Мобильное приложение «Беру» пока работает, и в нём можно смотреть товары, оформлять покупки и отслеживать заказ, но после обновления вместо него устанавливается приложение «Яндекс.Маркет». Сайт beru.ru перенаправляет посетителей на pokupki.market.yandex.ru.
Маркетплейс «Беру» был запущен «Яндексом» и «Сбербанком» в октябре 2018 года и проработал почти два года. На нём можно было приобретать различные товары от многочисленных российских продавцов. Компании также запустили маркетплейс Bringly с товарами от иностранных поставщиков, он продержался менее года и был закрыт в декабре 2019.
Раздел «Яндекс.Маркета» с маркетплейсом сохранил дизайн «Беру» и унаследовал оттуда все прежние бренды и товары. Также сохранились все бонусы и накопления, то есть для покупателей по сути ничего не изменилось.
«Беру» и Bringly — лишь несколько из совместных проектов компаний. В этом году их пути разошлись, «Сбербанк» (который теперь называется «Сбер») выкупил полный контроль над сервисами «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса», после чего переименовал их в «ЮMoney» и «ЮKassa». «Яндексу» достался маркетплейс «Беру», однако компания предпочла не развивать его больше как отдельный сервис, а интегрировать в «Яндекс.Маркет», на котором он и основывался изначально.
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