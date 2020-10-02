«С умной колонкой можно слушать что угодно. А утреннее шоу — это такой формат, который позволяет собрать воедино то, что любишь. Несложные манипуляции с настройками — и человек получает именно то, что хочет. Ему даже не нужно ничего говорить, кроме одной единственной фразы: „Алиса, включи утреннее шоу“. Думаю, новую возможность особенно оценят авторы подкастов, у которых появилась ещё одна площадка», — рассказал Андрей Законов, руководитель голосового помощника.







Утреннее шоу голосовой ассистентки «Алисы» теперь можно настроить на свой вкус, указав тематику новостей и подкастов. Например, человек может выбрать новости спорта и подкасты про кино. Кроме того, в голосовом помощнике появились новости радиостанций.Утреннее шоу — это развлекательная программа, где «Алиса» выступает в роли ведущей. Она читает новости, ставит людям музыку и развлекает историями на разные темы — почти как настоящий диджей. Чтобы она включала наиболее подходящий контент, нужно указать свои предпочтения в настройках. Сейчас в голосовом помощнике доступны 11 новостных тематик и 21 рубрика для подкастов. В общей сложности у «Алисы» больше двух тысяч подкастов на разные темы.Новости радиостанций можно слушать как в утреннем шоу, так и отдельно. Причём их зачитывает ведущий. Если сказать «Алиса, включи новости „Коммерсант ФМ“» или «Алиса, включи новости „Хит ФМ“» — она поставит запись последнего выпуска. Голосовой помощник следит за новостными выпусками девяти радиостанций.Шоу и новости доступны в «Яндекс.Станции», «Станции Мини» и других умных колонках, где есть голосовой помощник «Алиса». Чтобы выбрать тематику новостей и подкастов, нужно просто открыть приложение Яндекс и сказать: «Алиса, открой настройки шоу» или «Алиса, открой настройки новостей».