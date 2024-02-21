Японская замена Hyundai Solaris приятно подешевела в рублях. Можно брать

Олег

Toyota
Фото: dongchedi.com


В России снизилась цена на Toyota Vios — бюджетный малолитражный седан. Об этом пишут Autonews.

Согласно источнику, Toyota Vios можно рассматривать как альтернативу популярному седану Hyundai Solaris, который больше не собирается в России. Vios продается с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 109 л.с. и четырехступенчатой АКПП. Набор опций довольно спартанский: подушка безопасности водителя, ABS, усилитель руля, центральный замок, иммобилайзер.

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Сейчас ценник на Toyota Vios в Москве снизился на 100 тысяч рублей и составляет 2 190 000. В Санкт-Петербурге седан предлагают еще дешевле, за 2 050 000 рублей. Стоимость можно дополнительно немного снизить, оформив кредит. А еще представитель питерского автосалона пообещал «дополнительные скидки», при которых авто можно будет забрать дешевле 2 млн рублей. 

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Источник:
Autonews
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