Японская замена Hyundai Solaris приятно подешевела в рублях. Можно брать



Фото: dongchedi.com





В России снизилась цена на Toyota Vios — бюджетный малолитражный седан. Об этом пишут Autonews.



Согласно источнику, Toyota Vios можно рассматривать как альтернативу популярному седану Hyundai Solaris, который больше не собирается в России. Vios продается с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 109 л.с. и четырехступенчатой АКПП. Набор опций довольно спартанский: подушка безопасности водителя, ABS, усилитель руля, центральный замок, иммобилайзер.







Сейчас ценник на Toyota Vios в Москве снизился на 100 тысяч рублей и составляет 2 190 000. В Санкт-Петербурге седан предлагают еще дешевле, за 2 050 000 рублей. Стоимость можно дополнительно немного снизить, оформив кредит. А еще представитель питерского автосалона пообещал «дополнительные скидки», при которых авто можно будет забрать дешевле 2 млн рублей.