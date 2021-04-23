





С момента своего анонса более десяти лет назад iPad был достаточно необычным устройством: сначала его называли просто большим iPhone, и было за что: он работал на «растянутой» смартфонной iOS с минимумом планшетных фич. В последние же годы многие стали замечать, что Apple продвигает iPad как замену ПК: под них стали выходить док-станции с клавиатурами и тачпадами, к тому же они получили полноценный USB-C порт с возможностью даже проводного подключения к интернету.И весенняя презентация этого года, казалось бы, расставила все точки над i: обновленные iPad Pro получили десктопный чип M1, что явно намекает на максимальное сближение macOS и iOS. Однако, что любопытно, в Apple так не считают. В недавнем интервью The Independent глава маркетингового отдела компании Грег Джосвиак пояснил, как на самом деле обстоят дела.«Люди говорят, что мы объединяем их в одну категорию, что у нас есть грандиозный заговор, чтобы устранить две линейки гаджетов и сделать их одной», — говорит Грег. «И на самом деле это не так. Мы очень гордимся тем фактом, что мы много работаем над созданием лучших продуктов в каждой категории».Он также добавил, что Apple стремится к «высочайшему уровню удовлетворения потребностей клиентов, опять же, по каждому из этих продуктов в своей категории». По его словам, «iPad и Mac значительно переросли свои ниши. Вот в чем состоит наша стратегия: создать лучший продукт в своей категории».Ему вторит директор Apple по аппаратному обеспечению Джон Тернус: «мы стремимся сделать Mac как можно лучше, мы стремимся сделать iPad как можно лучше. Но мы не собираемся увлекаться, вы знаете, теориями слияния или чем-то в этом роде».