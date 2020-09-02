«Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру. Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в партнерстве с НМГ», — Netflix.







Потоковый видеосервис Netflix и российская Национальная медиа группа (НМГ) подписали соглашение о партнерстве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний. Медиахолдинг станет оператором сервиса на территории России.Запуск полностью российского интерфейса ожидается к концу года. Помимо этого, на платформе появится множество фильмов и сериалов с русскими субтитрами или озвучкой, а также около 100 отечественных фильмов.Netflix — крупнейший видеосервис, пользовательская база платных подписчиков которого составляет около 200 миллионов. Платформа доступна для россиян с 2015 года, но большая часть контента лишена русской озвучки и субтитров.НМГ — один из самых крупных медиахолдингов в РФ, управляющий телеканалами РЕН-ТВ и «Пятый канал». Национальная медиа группа также является совладельцем «СТС Медиа» и «Первого канала» и представляет интересы Discovery и Viasat.Детали партнерства компании не раскрывают. По словам британского издания Broasdband TVNews, стоимость подписки на Netflix в России составит 599-999 рублей.