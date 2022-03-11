Nintendo раскрыла СМИ, почему ушла из России. Её практически вынудили

То есть, компания не принимала бы таких радикальных решений, если бы её не вынудили это сделать непреодолимые обстоятельства. Nintendo поясняет, что российский офис продолжает работать в штатном режиме и всё еще продает ту продукцию, которую компания успела привести в Россию.К слову, вместе с прекращением поставок Nintendo закрыла и свой онлайн-магазин игр eShop, а точнее перевела его в статус «технического обслуживания». Из-за этого решения пользователи больше не могут скачать даже бесплатные или уже купленные ими ранее игры. Когда издание спросило, зачем это было сделано, представитель ответил очень обтекаемо, извинился за доставленные неудобства и не сказал ничего конкретного.Отдельно было отмечено, что обновления для уже загруженных игр будут загружаться исправно. Подписка Switch Online также остается работоспособной, то есть пользователи из РФ всё еще могут играть онлайн. Купленные ваучеры для eShop пока работать не будут. Возможность внедрения систем «МИР» или UnionPay для оплаты покупок из России компания отказалась комментировать.В конце интервью речь зашла о ценах на игры в рублях. Представитель Nintendo подтвердил обновление ценовой политики в России и уточнил, что прайс будет отредактирован в соответствии с курсом доллара. Например, цена на игру за 3 999 рублей изменится до 6 199 рублей. Цена на консоли и аксессуары также будет скорректирована в ближайшее время.