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Россия Украина Санкции Nintendo Игры

Nintendo раскрыла СМИ, почему ушла из России. Её практически вынудили

Олег
2015

Nintendo


Компания Nintendo прокомментировала свой уход из РФ. Об этом сообщается в интервью, опубликованном в российском издании «Навигатор игрового мира».

Согласно источнику, главной причиной приостановки поставок продукции Nintendo в Россию стали отнюдь не политические взгляды компании, а банальные проблемы с логистикой.
«Мы приняли решение о приостановлении поставок всей продукции Nintendo в Россию в обозримом будущем. На это решение повлияла существенная нестабильность логистических цепочек поставки наших физических товаров в Россию», — Nintendo
То есть, компания не принимала бы таких радикальных решений, если бы её не вынудили это сделать непреодолимые обстоятельства. Nintendo поясняет, что российский офис продолжает работать в штатном режиме и всё еще продает ту продукцию, которую компания успела привести в Россию.

К слову, вместе с прекращением поставок Nintendo закрыла и свой онлайн-магазин игр eShop, а точнее перевела его в статус «технического обслуживания». Из-за этого решения пользователи больше не могут скачать даже бесплатные или уже купленные ими ранее игры. Когда издание спросило, зачем это было сделано, представитель ответил очень обтекаемо, извинился за доставленные неудобства и не сказал ничего конкретного. 

eShop

Отдельно было отмечено, что обновления для уже загруженных игр будут загружаться исправно. Подписка Switch Online также остается работоспособной, то есть пользователи из РФ всё еще могут играть онлайн. Купленные ваучеры для eShop пока работать не будут. Возможность внедрения систем «МИР» или UnionPay для оплаты покупок из России компания отказалась комментировать.

В конце интервью речь зашла о ценах на игры в рублях. Представитель Nintendo подтвердил обновление ценовой политики в России и уточнил, что прайс будет отредактирован в соответствии с курсом доллара. Например, цена на игру за 3 999 рублей изменится до 6 199 рублей. Цена на консоли и аксессуары также будет скорректирована в ближайшее время. 

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Источник:
nim.ru
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Комментарии

+9
AndyP
Логистика — самая популярная отмазка :)
Сегодня в 11:54
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+3880
tellurian AndyP
Ну так и самая реальная. Кучи рейсов нет и сейчас создают новые.
Сегодня в 12:24
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XANTER
+51
XANTER
С ценами на игры в 6к могут в принципе не возвращаться
Сегодня в 11:46
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