Mac Pro


Apple разрабатывает обновление для своего самого мощного компьютера Mac Pro, и оснастит его процессором от Intel. Об этом рассказали в WCCFtech со ссылкой на инсайдеров.

Согласно утечкам от анонимного инсайдера, который обычно информирует о новостях касательно Intel Xeon, Apple собирается использовать процессор Intel Xeon W-3300 Ice Lake в будущих Mac Pro. Такие слухи могут означать, что компания пока не добилась успеха в разработке или тестировании собственного SoC Silicon с кодовым именем Jade — «в народе» его уже называют Silicon M2.

Аналитики предполагают, что в 2022 году Apple может выпустить сразу две версии Mac Pro: одну с Intel Xeon W-3300, а вторую — с чипом Silicon Jade (M2). Однако подтверждений этому пока нет. Да и такой алгоритм действий явно не в стиле «яблочной» компании — покупатели могут запутаться между этими моделями и возникнет странная ситуация в модельной линейке Mac Pro. И потом — какую цену установить на тот и другой девайс? Всё это говорит не в пользу двух конфигураций на разных прцессорах.

Ранее в СМИ появлялась довольно скудная информация о разработке Silicon Jade (M2). Инсайдеры сообщали, что Mac Pro с этим чипом может выйти в двух конфигурациях: с 20 ядрами, из которых 16 мощных и 4 энергоэффективных, и с 40 ядрами — 32 из них сделают производительными, а 8 экономными.

Что касается конфигураций Mac Pro на Intel, аналитики предполагают следующее: компьютер предложит до 38 ядер и до 76 потоков. Сокет LGA 4189 будет поддерживать TDP до 270 Ватт и оперативную память DDR4 с частотой 3200 MHz и объемом до 4 Тб.

Ранее мы рассказали подробности будущих ноутбуков от AppleMacBook Pro с чипом Silicon M. 



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Источник:

WCCFTech WCCFTech

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