Уже скоро, 15 марта, выходят совершенно новые десктопные процессоры Intel Rocket Lake-S (11-ое поколение), и в интернете засветились упаковки для BOX-версий таких CPU. В частности, компания сделала упор на Core i9-11900K — флагманский чип, который, по словам Intel, должен стать лучшим решением для игр на рынке.
И, чтобы дополнительно выделить этот CPU на новой более быстрой архитектуре Cypress Cove, компания сделала для него упаковку крайне необычной формы, которую сложно описать математическим языком. Кроме того, Intel не обделила и другие решения новой линейки, такие как Core i5, Core i7 и младшие Core i9: они получат стандартные картонные прямоугольные боксы, но раскрашенные в новом фирменном стиле компании.
Разумеется, для тех, кому не нужна красивая коробка, несколько дешевле будут продаваться так называемые OEM-версии новых процессоров вообще без комплекта.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru