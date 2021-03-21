Буквально на днях компания Intel представила свои процессоры 11-ого поколения, а теперь ресурс Videocardz смог раздобыть слайды компании, на которых она рассказывает о будущих процессорах 12-ого поколения (Alder Lake), которые должны выйти ближе к концу этого года. Они как минимум интересны тем, что получат новый 10-нанометровый техпроцесс вместо 14 нанометров, которые Intel эксплуатировала больше 6 лет, а также смогут похвастаться новой организацией ядер, схожей с ARM big.LITTLE.
Из слайдов Intel можно узнать, что новые процессоры окажутся на 20% быстрее старых в однопоточной производительности и вдвое быстрее в многопоточной. В первом случае явно идет сравнение новых «быстрых» ядер Golden Cove с текущей архитектурой CPU 11-ого поколения Cypress Cove. Во втором случае видимо идет сравнение всего нового процессора, который в старшей версии получит 8 «быстрых» ядер Golden Cove и 8 «медленных» ядер Gracemont Core, с текущим топом Core i9-11900K, который имеет 8 ядер Cypress Cove.
Также на слайдах можно заметить, что процессоры получат поддержку не только текущей шины PCI Express 4.0, но и могут стать первыми носителями новой версии, 5.0, которая станет вдвое быстрее. Процессор сможет работать с 16 линиями PCIe 5.0 и 4 линиями PCIe 4.0. Аналогично CPU Intel 12-ого поколения будут работать как со «старой» памятью DDR4-3200, так и с новой DDR5-4800. Также можно выделить поддержку Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E, и никуда не делась новая интегрированная графика Intel Xe-LP.
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Гавкай дальше,псина нерасчесанная...
ты цепной ПЁС.
А в десктопах с этим традиционно проблем куда меньше: сами вентиляторы больше и из-за этого эффективнее при меньших оборотах, а значит и тише. Да и поставить большой радиатор не проблема. Собственно, поэтому что AMD, что Intel загнали реальный теплопакет топов под 150-200 Вт: отвести их от CPU в компьютере не такая и большая проблема. Поэтому уход в энергоэффективные ядра в ПК абсолютно лишний, но видимо поставить все 16 больших ядер Intel не дает жадность.
Что касается ARM, то ни Intel, ни AMD это абсолютно не интересно, ибо огромные проблемы с подключением периферии, совместимостью и производительностью без оглядки на TDP. Эмулятор x86 на 10ке есть уже несколько лет, Qualcomm также уже не первое поколение ARM-чипов под Windows выпускает, только не интересно это никому — слишком много непреодолимых ограничений, которые никто не будет решать.
А по поводу USB-C, сейчас ни один ноут без них не обходится, ещё пара-тройка лет — и обычный USВ будет восприниматься анахронизмом.