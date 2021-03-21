Буквально на днях компания Intel представила свои процессоры 11-ого поколения, а теперь ресурс Videocardz смог раздобыть слайды компании, на которых она рассказывает о будущих процессорах 12-ого поколения (Alder Lake), которые должны выйти ближе к концу этого года. Они как минимум интересны тем, что получат новый 10-нанометровый техпроцесс вместо 14 нанометров, которые Intel эксплуатировала больше 6 лет, а также смогут похвастаться новой организацией ядер, схожей с ARM big.LITTLE.



Из слайдов Intel можно узнать, что новые процессоры окажутся на 20% быстрее старых в однопоточной производительности и вдвое быстрее в многопоточной. В первом случае явно идет сравнение новых «быстрых» ядер Golden Cove с текущей архитектурой CPU 11-ого поколения Cypress Cove. Во втором случае видимо идет сравнение всего нового процессора, который в старшей версии получит 8 «быстрых» ядер Golden Cove и 8 «медленных» ядер Gracemont Core, с текущим топом Core i9-11900K, который имеет 8 ядер Cypress Cove. 



Также на слайдах можно заметить, что процессоры получат поддержку не только текущей шины PCI Express 4.0, но и могут стать первыми носителями новой версии, 5.0, которая станет вдвое быстрее. Процессор сможет работать с 16 линиями PCIe 5.0 и 4 линиями PCIe 4.0. Аналогично CPU Intel 12-ого поколения будут работать как со «старой» памятью DDR4-3200, так и с новой DDR5-4800. Также можно выделить поддержку Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E, и никуда не делась новая интегрированная графика Intel Xe-LP. 


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Источник:

Intel Alder Lake up to 20% single-thread performance uplift Intel Alder Lake up to 20% single-thread performance uplift

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