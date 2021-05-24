





Новый инновационный iPad Pro 12.9'' получил не только яркий mini-LED дисплей, но и мощную SoC Apple M1, которая до этого использовалась только в MacBook и Mac mini. И, разумеется, установка десктопного чипа в планшет сказалась на его энергопотреблении — увы, не в лучшую сторону.Так, Golden Reviewer выложил в Twitter тесты энергопотребления нового iPad в различных задачах. Оказалось, что при серьезной одноядерной нагрузке в Linpack новый планшет потребляет 10.7 Вт, при нагрузке на все 8 ядер — 14.3 Вт (возможно, происходит троттлинг). Если запустить стресс-тест 3Dmark Wild Life, который нагружает в основном GPU, то энергопотребление подскакивает до 16.3 Вт. Ну а в игровом тесте, где нагружается и видеочип, и процессор, планшет начинает потреблять аж 19.9 Вт — так происходит в игре Divinity: Original Sin II.И это огромные цифры для планшета, сравнимые с некоторыми ультрабуками. С учетом того, что аккумулятор у нового iPad Pro 12.9'' составляет 40.8 Втч, его хватит всего на пару часов игр, а под серьезной рабочей нагрузкой он продержится лишь 3-4 часа. Так что указанные Apple 10 часов будут достижимы разве что при просмотре фильмов или серфинге в интернете, что достаточно печальный факт о планшете, который славился раньше своей автономностью.