Новый инновационный iPad Pro 12.9'' получил не только яркий mini-LED дисплей, но и мощную SoC Apple M1, которая до этого использовалась только в MacBook и Mac mini. И, разумеется, установка десктопного чипа в планшет сказалась на его энергопотреблении — увы, не в лучшую сторону.
Так, Golden Reviewer выложил в Twitter тесты энергопотребления нового iPad в различных задачах. Оказалось, что при серьезной одноядерной нагрузке в Linpack новый планшет потребляет 10.7 Вт, при нагрузке на все 8 ядер — 14.3 Вт (возможно, происходит троттлинг). Если запустить стресс-тест 3Dmark Wild Life, который нагружает в основном GPU, то энергопотребление подскакивает до 16.3 Вт. Ну а в игровом тесте, где нагружается и видеочип, и процессор, планшет начинает потреблять аж 19.9 Вт — так происходит в игре Divinity: Original Sin II.
И это огромные цифры для планшета, сравнимые с некоторыми ультрабуками. С учетом того, что аккумулятор у нового iPad Pro 12.9'' составляет 40.8 Втч, его хватит всего на пару часов игр, а под серьезной рабочей нагрузкой он продержится лишь 3-4 часа. Так что указанные Apple 10 часов будут достижимы разве что при просмотре фильмов или серфинге в интернете, что достаточно печальный факт о планшете, который славился раньше своей автономностью.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Почему? Я же написал, что в Divinity суммарное энергопотребление — 20 Вт. АКБ на 40 Втч. Как итог, получится поиграть всего 2 часа.
На самом деле Apple тут как обычно сэкономила и решила не изучать ошибки других: планшеты на Windows с ультрабучными процессорами живут также. Поэтому для планшетов нужно разрабатывать отдельные SoC, но тратить на это деньги самая богатая в мире компания не стала.
А теперь посчитаем энергоэффективность. У iPad с A12Z она 13534.5 мВт/86.6%, то есть около 156 мВт/%. У iPad с M1 получаем 9639.7 мВт/58.5% = 164 мВт/%. То есть два года разработок и уменьшение техпроцесса с 7 нм до 5 нм позволили Apple... ухудшить энергоэффективность на 5%!
А теперь возвращаемся к энергопотреблению, которое вы спутали с энергоэффективностью. Старый iPad с A12Z на пике съедает до 15.2 Вт по тестам Notebookcheck. Новый iPad с M1 просто в тяжелой игрушке съедает до 19.9 Вт. То есть при ухудшении энергоэффективности на 5% энергопотребление выросло не менее чем на 19.9/15.2=1.3, то есть на 30%!! Так что да, Apple сэкономила на разработке эффективной SoC для планшетов.