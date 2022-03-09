Новый iPhone SE 3 урезали там, где мы не ждали

Вчера Apple наконец представила iPhone SE третьего поколения. Об этом устройстве ходило много слухов — от скучных до невероятных — но подтвердились в этот раз самые прагматичные. Смартфон вышел совершенно таким же внешне и внутренне, как iPhone SE (2020) — к слову, эту модель еще тогда называли «устаревшей» и «никому не нужной».
В новом SE претерпели изменения только два параметра: процессор и сотовый модуль. Что касается первого, то здесь всё очевидно: смартфон получил самый свежий Apple A15 Bionic, как в старшей 13-й линейке. Скорее всего, его частоты будут занижены, но мы узнаем об этом позже. Что известно уже сейчас, так это удешевление 5G-модема — он не такой, как в более дорогих моделях.
Согласно техническим характеристикам нового iPhone SE, он получил модем 5G с поддержкой частот менее 6 ГГц с 2х2 MIMO. Однако в iPhone 13 установлен гораздо более быстрый модем, который поддерживает mmWave — самый скоростной интерфейс 5G на текущий момент.
Получается, что iPhone SE (2022) просто получил возможность работать в сетях 5G, но рекорды скорости он в них устанавливать не будет. Это довольно неожиданное ограничение, поскольку многие пользователи и инсайдеры ожидали увидеть полноценный модем. С другой стороны iPhone SE считается бюджетным устройством, поэтому решение Apple вполне можно понять. И принять.