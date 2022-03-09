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Apple iPhone iPhone SE 3 iPhone SE (2022) 5G

Новый iPhone SE 3 урезали там, где мы не ждали

Олег
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iPhone SE 3


Вчера Apple наконец представила iPhone SE третьего поколения. Об этом устройстве ходило много слухов — от скучных до невероятных — но подтвердились в этот раз самые прагматичные. Смартфон вышел совершенно таким же внешне и внутренне, как iPhone SE (2020) — к слову, эту модель еще тогда называли «устаревшей» и «никому не нужной».

В новом SE претерпели изменения только два параметра: процессор и сотовый модуль. Что касается первого, то здесь всё очевидно: смартфон получил самый свежий Apple A15 Bionic, как в старшей 13-й линейке. Скорее всего, его частоты будут занижены, но мы узнаем об этом позже. Что известно уже сейчас, так это удешевление 5G-модема — он не такой, как в более дорогих моделях.

Согласно техническим характеристикам нового iPhone SE, он получил модем 5G с поддержкой частот менее 6 ГГц с 2х2 MIMO. Однако в iPhone 13 установлен гораздо более быстрый модем, который поддерживает mmWave — самый скоростной интерфейс 5G на текущий момент.

Получается, что iPhone SE (2022) просто получил возможность работать в сетях 5G, но рекорды скорости он в них устанавливать не будет. Это довольно неожиданное ограничение, поскольку многие пользователи и инсайдеры ожидали увидеть полноценный модем. С другой стороны iPhone SE считается бюджетным устройством, поэтому решение Apple вполне можно понять. И принять. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

+29
Владимирович
у айфона точно так же копится "другое". Но соглашусь, андроиду в этом плане нужно уделять больше внимания. Меня пока не парит.
9 марта 2022 в 16:16
#
+3877
tellurian
В России 5Г не актуально :(
9 марта 2022 в 15:49
#
0
i420
Интересно без продаж в России какой будет отчёт по продажам
9 марта 2022 в 15:34
#
+1
Grealex i420
Минус 6-7%, не более.
Вчера в 21:05
#
Pavel Nikiforov
+381
Pavel Nikiforov
комменты жгут — в нынешней ситуации неизвестно когда вообще в рф 5ж заработает, но всем важно иметь это у себя в кармане на всякий случай XD
опять же не ясно что большинству даст этот 5ж, но они его в массе хотят XD
9 марта 2022 в 13:11
#
+29
Владимирович
да не только se. мой 11 был последней каплей.За год акб просел до 87%, сеть нихера не ловил (оператор мегафон). я его и по гарантии сдавал и оператору заявки кидал, и симки менял и е сим подключал. ничего не помогло. С опаской взял самс с21+. Пока все четко. Есть конечно свои нюансы с андроидом. Но не критично.
9 марта 2022 в 12:00
#
Pavel Nikiforov
+381
Pavel Nikiforov Владимирович
не критично, пока андроид не накопил достаточное кол-во кешей и прочей важной информации в разделе "другое" ;)))
больше всего бесят обновления встроенных приложений — если у яблок они обновляются вместе с системой, то у робота вроде как имеют возможность обновляться самостоятельно... только по факту исходная версия никуда не девается, прост вызов идет к новой версии. те жрется место за просто так.
9 марта 2022 в 13:09
#
Вася Вотафаков
+32
Вася Вотафаков
Это было итак понятно что se полная херня.
9 марта 2022 в 11:17
#
+24
palich
Так же как вообще приложение! Вообще ничего не видно!
9 марта 2022 в 11:15
#
fly666666
+65
fly666666 palich
Переустановите приложение
9 марта 2022 в 11:18
#
+24
palich fly666666
Спасибо, бро! Получилось!👍🏻
9 марта 2022 в 11:19
#