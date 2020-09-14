Nvidia и японский холдинг SoftBank пришли к соглашению по сделке, в рамках которой производитель видеокарт станет новым владельцем разработчика процессоров ARM. Её сумма составит до 40 миллиардов долларов.
Сообщается, что SoftBank получит от Nvidia 21,5 миллиарда долларов в виде акций компании и еще 12 миллиардов долларов деньгами. Помимо этого, SoftBank может получить до 5 миллиардов долларов в виде денег или акций в случае, если Arm выйдет на определенные финансовые показатели. Доля SoftBank в Nvidia составит менее 10 процентов.
Сделку планируется закрыть в течение 18 месяцев. Стороны должны будут получить одобрение антимонопольных регуляторов в Великобритании, Китае, Евросоюзе и США.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что технологии ARM лицензируют и используют в своих разработках Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и Huawei. Поэтому сделка может вызвать вопросы со стороны регуляторов, поскольку Nvidia может конкурировать со всеми перечисленными компаниями. У SoftBank таких проблем не возникло, потому что компания не являлась конкурентом для производителей мобильной электроники.
Центральный офис ARM останется в Кембридже (Великобритания), а Nvidia планирует на его базе создать исследовательский центр для разработок в сфере ИИ, области здравоохранения, робототехники, беспилотных автомобилей и других отраслях. Для привлечения исследователей и ученых компания построит ультрасовременный ИИ-суперкомпьютер на базе процессоров ARM.
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Или в данных компаниях не малые доли акций у Китая?