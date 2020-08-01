ARM

По данным Bloomberg, американская компания NVIDIA планирует приобрести британскую ARM. Сделка может обойтись ей в несколько десятков миллиардов долларов.

ARM производит микросхемы, в том числе для процессоров и видеочипов. Фактически она является монополистом по поставкам вычислительных ядер для мобильных процессоров, но также старается выйти на рынок десктопных компьютеров, ноутбуков, серверных систем и суперкомпьютеров. В этом году компания Apple начнёт выпускать компьютеры и ноутбуки с собственными процессорами, созданными на базе ядер ARM. Компания NVIDIA уже сотрудничает с ARM, они совместно разработали процессоры для игровых приставок Nintendo Switch и NVIDIA Shield.

Источники Bloomberg утверждают, что переговоры по приобретению ARM ведутся, но пока не дошли до финальной стадии. Если компании договорятся об условиях, которые устроят обе стороны, о сделке будет объявлено в ближайшие недели.


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