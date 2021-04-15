





Бум майнинга и не думает заканчиваться, из-за чего видеокарт на полок магазинов больше не становится. И Nvidia собирается бороться с этим до конца: так, компания уже выпустила видеокарту GeForce RTX 3060 с «антимайнинговым» механизмом. Увы, первый блин был комом: защиту достаточно быстро обошли, да и сама Nvidia выложила в сеть драйвер, где ограничение на майнинг не работало.Теперь же стало известно, что компания сдаваться не собирается: по данным ресурса Videocardz, Nvidia готовит обновленную версию RTX 3060 на новом графическом чипе GA106-302 вместо старого GA106-300. Этот новый чип получит новый идентификатор устройства PCI, который сделает текущие графические драйвера бесполезными — они просто не встанут на новый вариант RTX 3060.Кроме того, что видеокарта на базе GA106-302 будет работать лишь с новыми драйверами, где защита от майнинга присутствует, она также получит «дополнительные механизмы», гарантирующие, что майнинг Ethereum на RTX 3060 по-прежнему будет проблематичным.Ориентировочно обновленные видеокарты появятся в продаже уже в мае этого года. Кроме улучшенной защиты от майнинга никаких других изменений не будет, то есть обычные пользователи разницы не заметят. Так что геймерам остается только надеяться, что со второго раза у Nvidia получится создать действительно работающий «антимайнинговый» механизм.