Обновление Windows 11 приносит бесящее нововведение, которое невозможно не заметить

Олег

Windows 11


Компания Microsoft выпустила свежее обновление Windows 11, которое увеличивает количество рекламы в системе. Теперь она появилась в приложении «Настройки».

Речь идет о сборке Windows 11 build 2349. Она приносит немало полезных и удобных нововведений, например, нейросетевой модуль Copilot и нативную поддержку разных типов архивации. Однако есть и ложка дегтя: открыв приложение «Настройки», пользователь найдет там большие рекламные баннеры.

Windows 11

На данном этапе Microsoft рекламирует сама себя: подписку 365, платное облачное хранилище и так далее. Однако баннеры занимают почти половину окна и это может раздражать — особенно если вы часто работаете с несколькими окнами. Кроме того, в будущем не исключено, что компания пустит рекламироваться в «Настройках» сторонних разработчиков — никаких обещаний Microsoft насчет этого не давала.

К слову, сам по себе редизайн «Настроек» очень неплох. Теперь содержимое окна разделяется на карточки, благодаря чему информация воспринимается проще. Новый макет приложения постепенно распространяется для всех пользователей. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Lenta.ru
Cсылки по теме:
Коварное обновление Windows 11 замедляет все компьютеры в 2,5 раза
На Windows 11 пришла долгожданная фишка, которая работает в macOS уже десяток лет
Windows получила долгожданную функцию впервые за 30 лет. Больше никакого стороннего софта

Рекомендации

Рекомендации

Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные
Мошенники научились красть деньги с карты, даже не зная её номер, и это не шутка
ChatGPT вывел просмотр YouTube на новый уровень. Попробовать может каждый
У таксистов появилось взломанное приложение «Яндекс Такси». Что оно умеет?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии