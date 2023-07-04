Обновление Windows 11 приносит бесящее нововведение, которое невозможно не заметить

Компания Microsoft выпустила свежее обновление Windows 11, которое увеличивает количество рекламы в системе. Теперь она появилась в приложении «Настройки».
Речь идет о сборке Windows 11 build 2349. Она приносит немало полезных и удобных нововведений, например, нейросетевой модуль Copilot и нативную поддержку разных типов архивации. Однако есть и ложка дегтя: открыв приложение «Настройки», пользователь найдет там большие рекламные баннеры.
На данном этапе Microsoft рекламирует сама себя: подписку 365, платное облачное хранилище и так далее. Однако баннеры занимают почти половину окна и это может раздражать — особенно если вы часто работаете с несколькими окнами. Кроме того, в будущем не исключено, что компания пустит рекламироваться в «Настройках» сторонних разработчиков — никаких обещаний Microsoft насчет этого не давала.
К слову, сам по себе редизайн «Настроек» очень неплох. Теперь содержимое окна разделяется на карточки, благодаря чему информация воспринимается проще. Новый макет приложения постепенно распространяется для всех пользователей.